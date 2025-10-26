Laferrere: realizan marchas por la aparición de una menor de 15 años

La familia de Alma Milagros Malagreca organizó dos nuevas marchas para pedir por el paradero de la adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 20 de octubre en la localidad bonaerense de Laferrere.

Una de las marchas se llevó a cabo ayer frente a la Municipalidad de La Matanza bajo el lema “Convocatoria urgente: buscamos a Alma Malagreca”, citación por parte del entorno de la joven.

En tanto que la segunda se repetirá hoy a partir de las 9.00 en San Justo, donde “todo aquel que se quiera sumar es bienvenido”.

La familia de la adolescente sospecha que fue víctima de un secuestro a raíz de que su novio se dedicaría al narcomenudeo y su familia radicó una denuncia por “averiguación de paradero”.

La madre de Malagreca, Zaira Rodríguez, declaró ante el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 de La Matanza, y señaló que dos compañeros de su hija le comunicaron que se iría con Matías Sebastián Pajón, un joven que sería su novio.