Las enfermedades crónicas causan 7 de cada 10 muertes

Casi siete de cada diez muertes registradas en la Argentina están relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles, como las patologías cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

Así lo reveló un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación, que también identificó importantes diferencias en los niveles de mortalidad entre las provincias y confirmó que los varones presentan mayores riesgos que las mujeres.

Según el Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, estas patologías explicaron el 69,1% de los 376.405 fallecimientos registrados durante ese año. También fueron responsables del 61,5% de los años potenciales de vida perdidos antes de los 75 años, un indicador que permite dimensionar el impacto de las muertes prematuras.

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Las cardiovasculares encabezaron ampliamente las causas de mortalidad dentro de este grupo, con el 40,4% de los fallecimientos. En segundo lugar apareció el cáncer, responsable del 23%. Bastante más atrás se ubicaron las enfermedades renales (3,7%), la diabetes (3,4%) y las patologías respiratorias crónicas (2,4%).

Dentro de las afecciones cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca fue la principal causa de muerte, con el 25,1% de los casos. Le siguieron las enfermedades isquémicas del corazón (21,7%), las cerebrovasculares (16,9%) y las vinculadas con la hipertensión arterial (7%).

El informe encontró diferencias según el sexo. Entre los varones predominaron las enfermedades isquémicas, mientras que entre las mujeres la gran causa fue la insuficiencia cardíaca.

Otro de los datos relevantes del estudio fue la marcada desigualdad territorial. La tasa nacional de mortalidad ajustada por edad se ubicó en 418,2 fallecimientos cada 100.000 habitantes, pero las diferencias provinciales fueron muy significativas.

Misiones encabezó el indicador, con 603,2 muertes por cada 100.000 habitantes, prácticamente el doble que Jujuy, que registró la tasa más baja del país, con 305,5.

Pese a estas cifras, la evolución histórica muestra una tendencia favorable. Desde 1997, la tasa de mortalidad ajustada por edad vinculada con estas enfermedades registra una reducción promedio del 1,2% anual, con descensos más pronunciados entre los varones que entre las mujeres.

El Ministerio de Salud destacó que, para sostener esta tendencia, resulta fundamental fortalecer las estrategias de prevención, los controles periódicos y el diagnóstico temprano. Entre las prioridades aparecen el tratamiento oportuno de la hipertensión arterial, la atención rápida de los ACV y el seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica.

El desafío no consiste solamente en continuar reduciendo las muertes por estas patologías, sino también en disminuir las desigualdades sanitarias que persisten entre provincias.