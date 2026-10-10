De la escuela Cassaffousth a 99 talleres: el Encuentro vuelve a Córdoba

En 1987, quien quisiera llevar un trabajo al Encuentro tenía que escribirlo a máquina, a doble espacio, en papel oficio y con márgenes de 30 milímetros. No podía pasar las 20 páginas, y había que mandarlo diez días antes. La idea de la comisión promotora era juntar esos papeles en un Centro de Documentación del Encuentro.

Era el II Encuentro Nacional de Mujeres y el primero en Córdoba. Un año antes se había hecho el primero, en Buenos Aires. La convocatoria era en el Cassaffousth, en Deán Funes 1509. Empezaba el viernes 22 de mayo a las 19 y seguía con tres días de talleres, hasta el lunes 25.

El método ya era el que después se volvería marca de los Encuentros: talleres divididos en mesas de hasta 20 participantes, con conclusiones que se leían en un plenario final. El temario tenía diez ejes, de "Mujer e identidad" a "Mujer, participación y estructuras de poder". En el eje de salud ya figuraba un punto: "Anticoncepción, aborto, esterilización". También había apartados sobre educación sexual, violencia doméstica, violación y feminismo.

El folleto de convocatoria muestra además las urgencias de ese momento. Las mesas debían elaborar propuestas para la Convención que iba a tratar la reforma de la Constitución Nacional y de las constituciones provinciales. Otro objetivo era sumar a las mujeres del interior del país y de los sectores populares.

Córdoba volvió a recibir el Encuentro en 2007. Ahora es sede por tercera vez, del sábado 10 al lunes 12 de octubre, con el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

Menos dispersión, más articulación

De aquellos diez ejes se pasó a 13, que ordenan 99 talleres. Paola Blanes, integrante de la comisión organizadora, explicó que este año buscaron reducir la dispersión de temas de ediciones anteriores, porque necesitan articular reclamos y luchas.

Uno de los ejes reúne el debate sobre soberanías "sobre los cuerpos, sobre la tierra, sobre el territorio, sobre los bienes comunes". Otro está dedicado a las violencias estatales. Parte de una lucha muy cordobesa, la de madres y familiares de víctimas de gatillo fácil, y la conecta con la represión de la protesta social y la criminalización de activistas.

Blanes aclaró que la mayoría de los temas no son nuevos: lo distinto es cómo están organizados. Y recordó algo que vale desde siempre: la grilla es solo un disparador. El temario de cada taller lo arman quienes se sientan a discutir.

Llegar, el primer desafío

¿A quién le cuesta más llegar este año? Según Blanes, llegan mejor quienes pueden ir "un poquito más allá de la sobrevivencia cotidiana". Muchas organizaciones territoriales están ocupadas sosteniendo comedores y copas de leche. Y también les cuesta a quienes nunca pasaron por un Encuentro.

Para acortar esa distancia, en los meses previos hubo actividades "camino al Encuentro" en la capital y en otras ciudades de la provincia: ollas populares, preencuentros y propuestas culturales. La comisión también decidió que las viandas, las remeras, las pecheras y las bolsas las hicieran cooperativas de la economía popular, en lugar de grandes proveedores.

Quién paga

La comisión no dio una cifra del costo total. Blanes insistió en que el Encuentro es autogestivo. Se sostiene con una inscripción voluntaria, con aportes de fondos de mujeres, ONG, sindicatos y organizaciones feministas, y con donaciones.

El Estado también tiene su parte. La Provincia y la Municipalidad abrieron una mesa de diálogo con la comisión. Habilitaron las escuelas para alojamiento y los cortes de calle, y garantizaron transporte gratuito dos veces por día para quienes descarguen la aplicación del Encuentro. Este año sumaron baños químicos y el escenario de cierre.

"Al Encuentro lo cuidamos todas"

En lugar de hablar de seguridad, la comisión prefiere hablar de cuidados. Soledad Pérez, también integrante de la organización, contó que se formó una comisión de cuidados colectivos con protocolos propios. "Al encuentro lo cuidamos todas", resumió.

La idea es que las fuerzas de seguridad cuiden "desde afuera". Para eso hubo reuniones en las que se acordaron "mínimas intervenciones", y otras con la Municipalidad para organizar los cortes de calle.

¿Una agenda nueva?

Blanes descarta que el feminismo haya tenido alguna vez una agenda única: "Siempre han sido agendas múltiples". Para ella, la masividad de 2015 a 2018 fue la expresión de un trabajo acumulado durante décadas, en el que los Encuentros tuvieron mucho que ver.

Lo nuevo, dice, no son tanto los temas como las formas de leerlos. Habló de articular capitalismo, imperialismo, racismo, patriarcado y antropocentrismo, y de entender el orden geopolítico que se arma en torno a los "fascismos, neofascismos". En sus palabras, se trata de "ponerle palabras nuevas a problemas que no lo son tanto".

Algunas cosas no cambiaron. El lunes, como en 1987, el Encuentro va a cerrar eligiendo dónde se hace el próximo.





Guía rápida del 39.º Encuentro Plurinacional

Del sábado 10 al lunes 12 de octubre, en Córdoba.

Acreditación

Sábado desde las 8, en Av. Poeta Lugones 400. Después sigue en la Plaza Político Cultural. Ahí también se retiran las remeras de la preventa y las viandas pedidas.

Alojamiento

En escuelas, gratis, para quienes se inscribieron antes. Ya no quedan lugares en la zona centro.

Centro del Encuentro

Plaza Político Cultural: plaza de la Intendencia y Paseo Sobremonte.

Sábado 10

8 h: ceremonia de apertura en el Puente Centenario y caminata hasta el escenario del acto.

10 h: acto de apertura en Av. Hipólito Yrigoyen 325, con propuestas culturales y lectura del documento político.

18 h: marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Sale de Plaza Tablada (General Paz y La Tablada). Recorre General Paz, Vélez Sarsfield, Bv. San Juan, Marcelo T. de Alvear y Caseros. Llega a Arturo M. Bas y Caseros. Recorrido para movilidad reducida: desde la plazoleta de Belgrano 500.

18.30 h: Pañuelazo en la Plaza Político Cultural.

21.30 h: Festi Torta en la Plaza Político Cultural.

Domingo 11

18.30 h: marcha del Encuentro. Sale de Olmos y Maipú. Recorre Bv. Guzmán, San Jerónimo, 27 de Abril, Vélez Sarsfield, Hipólito Yrigoyen y Plaza España. Termina en Av. Concepción de Arenales e Ing. Rogelio Martínez. Recorrido para movilidad reducida: desde Av. Hipólito Yrigoyen 622.

20 h: Festi-Peña sobre Av. Concepción de Arenales.

Lunes 12

De 9 a 13 h: acto de cierre sobre Av. Concepción de Arenales. Se elige la próxima sede y se leen las conclusiones.

Talleres

99 talleres en 13 ejes, en unos 30 establecimientos educativos.

Transporte

Colectivo gratis dos veces por día con la aplicación del Encuentro.

Cortes de calle

El esquema completo está en cordoba.gob.ar.

Más información: www.39encuentropluri.com · Instagram: @39encuentropluri.cba