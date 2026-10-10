Eugenia Almeida presenta “Un dios sacude la casa”

Eugenia Almeida vuelve a la escena literaria con una colección compuesta por 15 cuentos. El título del conjunto proviene de un fragmento de la tragedia Antígona, de Sófocles, el cual abre la obra a modo de cita preambular: “Felices aquellos cuya vida no ha probado los males. Porque no hay calamidad que deje de abatirse sobre toda la raza de aquellos a quienes un dios sacude la casa”. Según explica la escritora, “esa cita enlaza, de algún modo, todos los cuentos”.

El hilo conductor de “Un dios sacude la casa” indaga en las fisuras de los rituales cotidianos a partir del impacto de lo inesperado, con personajes que transitan un espacio dominado por las sospechas y los vacíos. Entre los relatos se despliegan diversas situaciones humanas, tales como el caso de una mujer que sepulta un objeto inquietante en el patio de su vivienda, dos hombres vinculados por un acuerdo tácito junto al río o las consecuencias trágicas asociadas a una antigua arma familiar.

A lo largo del texto, la trama aborda interrogantes sobre los engaños necesarios para sostener las construcciones personales y las reacciones individuales ante la emergencia del temor, con una narración que desnuda aspectos vinculados con las culpas y las dinámicas de la impunidad.

Un juego sin esquemas fijos

Consultada por Perfil Córdoba sobre si esta obra implica un cambio respecto de sus trabajos anteriores, Almeida remarca su visión sobre el oficio: “Es una pregunta imposible de responder para mí porque no pienso a la escritura como un recorrido progresivo donde hubiera un antes y un después o un eje del que uno puede alejarse o acercarse. La escritura es un juego que se expande en todas direcciones, de un modo impredecible”.

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A la hora de definir los pilares de su narrativa, la autora prefiere delegar esa función en el público lector. “Creo que no somos los escritores y escritoras los que podemos responder a una pregunta como esta. Lo que hacemos quienes escribimos ficción es, justamente, poner una historia en juego y un determinado modo de contarla. Si de ese cruce alguien quiere sacar conclusiones generales, creo que no pueden ser los autores”, afirma. En ese sentido, agrega sobre su experiencia personal: “Como lectora, a mí me gusta quedarme en el efecto y la sensación que me produce lo que he leído y no en un ejercicio de categorización y definición de ese efecto, que siempre es misterioso”.

Trayectoria y obra

Nacida en Córdoba en 1972, Eugenia Almeida es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba. En su ejercicio profesional se desempeñó en medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos, además de publicar ficciones y textos periodísticos en medios de Argentina y del exterior. Asimismo, ejerce como coordinadora de talleres de lectura y clínicas individuales de escritura.

En su producción literaria se destacan las novelas El colectivo —distinguida en 2005 con el Premio Internacional de Novela “Dos Orillas” en España—; La pieza del fondo —finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2011—; La tensión del umbral —galardonada con el Premio Transfuge 2016 en Francia—, y Desarmadero, que obtuvo en 2024 el Gran Premio de la Literatura Policial en la categoría de novela extranjera en Francia.

Su obra abarca también el poemario La boca de la tormenta (2015) y el ensayo poético Inundación (2019).

La presentación de “Un dios sacude la casa” se llevará a cabo el próximo lunes 19 de octubre a las 18.30 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en la sede de Vélez Sarsfield 299. Durante el evento, la autora estará acompañada por Ana Piretro, en tanto que el marco musical del encuentro estará a cargo de Acordeonas.

FAD Expone inaugura nueva muestra con la memoria como eje

La Sala de Exposiciones Ernesto Farina de la Universidad Provincial de Córdoba albergará, desde el martes 13 de octubre a las 18, la décima edición de FAD Expone. Bajo la consigna “Activar la memoria”, la edición aniversario reúne 21 propuestas seleccionadas que plantean el recuerdo como una práctica activa y presente.

A partir de esa mirada, las obras abordan dimensiones políticas, sociales, familiares, corporales y territoriales a través de imágenes, lenguajes, afectos y relatos. La curaduría de Verónica Molas, en efecto, retoma el pensamiento de la investigadora chilena Nelly Richard, concibiendo la memoria como un proceso abierto de reinterpretación. El recorrido reúne a creadores individuales y colectivos como Alejandra Pérez Álvarez, Azul Cooper, Camila Utrera, el Colectivo Oblivion, Fanny Peralta, Federico Alonso, Gonzalo Leiva y Virginia Carré, entre otros.