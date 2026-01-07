Durante las vacaciones de verano, muchos argentinos aprovechan las aplicaciones con promociones y beneficios para ahorrar dinero. Desde descuentos en restaurantes y cafeterías hasta reintegros con tarjetas y ofertas especiales en delivery, existen plataformas pensadas para ahorrar sin resignar calidad.

Cuáles son las mejores apps para encontrar promociones

Cuenta DNI

La app del Banco Provincia es clave para quienes buscan ahorrar en gastronomía. Cuenta DNI ofrece promociones semanales en restaurantes, bares y locales de comida, con importantes reintegros que se acreditan directamente en la cuenta bancaria. Es una de las apps más usadas en la provincia de Buenos Aires.

Modo

Además de funcionar como billetera virtual, MODO cuenta con promociones bancarias en gastronomía. A través de la app se pueden encontrar descuentos, cuotas sin interés y reintegros, pagando con tarjetas de distintos bancos, tanto en locales físicos como en delivery.

PedidosYa

Más allá del servicio de delivery, PedidosYa suele lanzar cupones, envíos gratis y descuentos exclusivos en restaurantes seleccionados. La aplicación permite filtrar por promociones activas y aprovechar ofertas por tiempo limitado, ideales para pedir comida a menor precio.

Rappi

Otra app líder en delivery. Rappi ofrece descuentos diarios, promociones bancarias y beneficios exclusivos para usuarios RappiPrime. Además, muchos restaurantes publican ofertas especiales solo dentro de la plataforma.

Cómo aprovechar las promociones

Antes de usar estas aplicaciones, es importante tener en cuenta algunos puntos clave:

Revisar las apps antes de salir a comer o pedir delivery .

Combinar descuentos de las apps con promociones bancarias .

Prestar atención a los días y horarios de vigencia .

Activar notificaciones para no perder ofertas especiales.

Sin dudas, las apps de descuentos en gastronomía pueden resultar muy beneficiosas para ahorrar en comida, aprovechando promociones que marcan la diferencia en el gasto mensual, sin resignar salidas ni gustos.

