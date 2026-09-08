Los Bomberos Voluntarios de todo el país reclaman una deuda de 59 mil millones de pesos

Los Bomberos Voluntarios de toda la Argentina también padecen el ajuste de las cuentas públicas. Todavía no cobraron la segunda cuota de 2025 que les tiene que pagar el Ministerio de Seguridad de la Nación para que puedan afrontar sus gastos de funcionamiento y también el mantenimiento de vehículos y la compra de equipos para las diferentes emergencias que deben atender. Por eso este jueves a las 10 de la mañana harán sonar las sirenas de los cuarteles en todo el país a modo de protesta. Será un “Sirenazo”. Para intentar que los escuchen.

Son 59 mil millones de pesos los que les adeudan. Y no obtienen respuestas. El Estado recauda a través de la Superintendencia de Seguros el 5 por mil de las primas de todos los seguros que la población contrata, a excepción de los de vida. Pero no gira los fondos correspondientes a la segunda mitad del año pasado. Carlos Milanesi, quien preside el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, le contó a Perfil que “hicimos el reclamo a Seguridad en la persona de la ministra (Alejandra) Monteoliva, a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía. Pedimos audiencias pero no nos recibieron. Es una retención indebida de fondos. Por eso los representantes de Bomberos de todo el país nos reunimos y decidimos de forma unánime hacer el sirenazo”.

El Gobierno incumple la ley 25.054. El reclamo llegó hasta la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación donde se presentaron ante el titular de la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, el pampeano Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria. Esa Comisión se encargó de verificar el monto de la deuda que es de $59.330.748.051,41, a través de un pedido de acceso a la información pública. A cada asociación le corresponderían unos 45 millones de pesos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Perfil se comunicó con el Ministerio de Seguridad para que dieran su versión de los hechos pero tampoco obtuvo respuesta.

“No le sacamos presupuesto a ningún área. Son recursos que nos pertenecen”, asegura Milanesi. Los Bomberos, que en el Sistema Nacional agrupan a más de 1.000 asociaciones de primer grado, también solicitan que se les reconozca un adicional por la atención de emergencias en rutas (que debería incluirse en la Red Federal de Concesiones que impulsa el Ejecutivo) y la aplicación de la Ley de Fortalecimiento (la 27.629) que se sancionó en 2021 y que permite el reintegro del IVA, a través de ARCA, en la compra de bienes, servicios y equipamiento.

Además le pidieron a Economía y al Banco Central que se agilicen los pagos al exterior que debido al cepo cambiario también se encuentran paralizados. Los vehículos usados que se compran en el exterior entrarían en ese rubro. “Lamentablemente no existe la industria destinada al bombero en nuestro país. Tanto los trajes, como otros elementos y las autobombas que se adquieren son en dólares”, detalló Milanesi a este medio.

Antes del Presupuesto 2027, el Gobierno reactivó los ATN y repartió $12.000 millones entre tres provincias

Los Bomberos no descartan acudir a la vía judicial para resolver la situación pero esta es una primera medida de protesta. Ya ocurrió en otras ocasiones como en 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar para que les giren fondos que el Estado había retenido.

En enero de este año con la Resolución 91/2026, la cartera que conduce Monteoliva les asignó un total de $ 129.244 millones para “fortalecer el sistema. Un poco más de 100.000 millones se distribuyó entre 1062 asociaciones de primer grado -cada una recibió $94.924.971,75- y el resto fue al Consejo de Federaciones, a la Academia Nacional de Capacitación y a la Agencia Federal de Emergencias. Pero el remanente de 2025 no se abonó.

“Cuando suenan las sirenas, todo el país escucha”, es el lema de la protesta, que ya se produjo en algunos cuarteles de la provincia de Córdoba y que se replicó también Río Negro, Chubut, La Pampa, Tucumán y Santiago del Estero. ¿Ahora que será un reclamo nacional habrá respuesta?

EM/fl