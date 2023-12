El pasado martes 12 de diciembre comenzó el juicio contra la titular del juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, y a la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de la misma ciudad, Elisa Alejandra Catán por haberle dado la tenencia a la mamá de Lucio Dupuy.

Las dos funcionarias están acusadas de presunto "mal desempeño en sus funciones" por el rol que cumplieron en los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Dupuy, un caso que conmocionó al país. En ese marco, Juan Pablo Meaca, a cargo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, sostuvo que "no hubo indicadores de que Lucio sufriera situaciones de vulnerabilidad".

El niño tenía cinco años cuando fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivía con su madre y la pareja de ellas. Las dos, Magdalena Espósito Valenti, de 26 años y Abigail Páez, de 29, fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen.

La postura de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa

El miércoles Meaca declaró que cuatro días después de la muerte del niño pidieron informes a las Unidades de Niñez de Santa Rosa y General Pico y que allí no constaban denuncias de maltrato de la madre de Lucio.

"Incluso al día de hoy, y después de una sentencia no hay informes, denuncias, exposiciones o actas, de organismos públicos y privados, que mostraran algún indicador que el niño estuviera sufriendo situaciones de vulnerabilidad", explicó Meaca, según informó El Diario de La Pampa.

La defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, Mariángeles López, también declaró y aseguró que el organismo recibió dos consultas de Espósito Valenti por un juicio ya cerrado y para colaborar en un trámite en la Anses y que con Pérez Ballester solo hubo "asesoramientos y no tenemos un registro propio, no quedaron antecedentes escritos. Fue en plena pandemia”, además confirmó lo que dijo el defensor.

El pedido de destitución de Pérez Ballester

El fiscal general en ejercicio de la Procuración General, Guillermo Sancho, pidió la destitución de Pérez Ballester y de Catán por sus "omisiones e incumplimientos reiterados" que "causaron la muerte del niño". Por el momento, ambas se encuentran suspendidas y cobran el 50% de sus salarios.

Sancho detalló que las funcionarias no escucharon la opinión de Lucio Dupuy al presumir "que no estaba condiciones de declarar".

El defensor Meaca contestó este miércoles: "El derecho del niño a ser escuchado depende de su desarrollo y su grado de madurez. Pero tampoco hay que poner al niño a decidir un conflicto entre adultos, si se va con mamá o papá, como por ejemplo en cuestiones de alimentos, regímenes comunicacionales o cuidados personales".

El martes declaró Christian Sebastián Dupuy, el padre de Lucio quien sostuvo que "jamás me citaron de ningún lado en ninguno de los dos expedientes" y recordó que, en 2021, cuando su ex pareja tenía la custodia, contrató a una abogada "para establecer un régimen de visitas con Lucio".

"En esa mediación pregunté por el cuidado personal y no me lo dieron porque era una mediación por el régimen de visitas. Yo firmé el acuerdo y ella no, y ese acuerdo nunca se cumplió porque me impedían ver a Lucio y no me atendían las videollamadas. Por eso hice, en Santa Rosa, una denuncia por impedimento de contacto", detalló, de acuerdo a información de la agencia Télam.

Reconoció que no pensaba que su ex pareja ejerciera violencia sobre el niño. "Yo tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más; pero nunca me imaginé (lo que iba a pasar)", se lamentó.

