Desarrollada en la Sede Central del Automóvil Club Argentino (ACA), en la Ciudad de Buenos Aires, la final del Campeonato convocó a 13 pilotos virtuales de simracing y consagró a Luiz Felipe Tavares, de Brasil, como el ganador.

El simracing es la práctica de competir en carreras automovilísticas mediante simuladores de conducción realistas, que reproducen la física, circuitos y vehículos del mundo real. “Así como estuvimos presentes en los orígenes del automovilismo tradicional, hoy estamos cruzando una nueva frontera, que permite a los competidores y el público vivir la pasión por las carreras desde una perspectiva completamente diferente”, expresó César Carman, presidente del ACA.

Asimismo, subrayó que hay que “promover y desarrollar el simracing y generar una plataforma de competencia que permita a los pilotos virtuales de la región demostrar su habilidad, representar a sus países y fomentar la práctica a nivel profesional”.

Por su parte, Fabiana Ecclestone, vicepresidente de FIA Sudamérica, agradeció a las autoridades del ACA y a todos los presentes. “Sabemos que muchos pilotos actualmente entrenan en simuladores, aunque también son una puerta de acceso para las personas que quieren ingresar al mundo del automovilismo”. Y agregó: “Todos los países que compiten hoy reflejan la fuerza y la representatividad de Sudamérica en el automovilismo”.

Formato de la competencia

El torneo tuvo un formato de Clasificación y Carreras, regido por el nuevo Código Deportivo Internacional (CDI) FIA eSports y fue transmitido al mundo vía streaming. Para tal fin, el auditorio principal de la Sede Central del ACA fue elegido por su accesibilidad, su capacidad y su vínculo histórico con el automovilismo. Allí, pantallas LED gigantes transmitieron la carrera en vivo, acompañadas de un sistema de sonido de alta calidad.

Para la final, se dispuso de 13 simuladores de última generación, preparados con equipos que contemplan el estándar tecnológico que se requiere a nivel mundial para este tipo de competencias. Cada puesto contó con cockpit profesional, pedales, volante, pantalla de alta definición y PCs optimizadas. Para tal fin, antes del evento se realizaron pruebas exhaustivas de los sistemas, asegurando un rendimiento perfecto durante la competencia.

Durante el evento, el streaming en vivo permitió que miles de fanáticos del simracing pudieran seguirlo desde cualquier lugar del planeta. La transmisión contó con relatores especializados, análisis en tiempo real y cobertura de todas las instancias de la final, fortaleciendo la conexión con el público y ampliando el alcance internacional del torneo, que posiciona a la FIA, a la Argentina y al ACA como referentes en la disciplina a nivel regional.

Para Carman, este proyecto “contribuye a fortalecer la infraestructura del simracing, formar nuevos pilotos y tender un puente real entre el mundo virtual y el automovilismo tradicional”.

La dupla argentina se quedó con el tercer y cuarto puesto, luego de una increíble y electrizante última carrera que cambió totalmente las posiciones de las dos previas. Los argentinos compitieron con representantes de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Venezuela.

Del evento también participaron las máximas autoridades del ACA; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad; Nahuel Celerier, subsecretario de políticas productivas del mismo ministerio; y la diputada porteña Sandra Rey. Además, el destacado piloto Nicolás Varrone, flamante piloto de Fórmula 2, les dio la bienvenida a los 13 competidores de simracing.

Así quedó el podio del segundo Campeonato Sudamericano de eSports: