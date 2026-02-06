La Asociación Madres del Dolor, conformada por familiares de personas que perdieron la vida en siniestros viales, asesinatos y otros hechos violentos, manifestó su preocupación por la prueba piloto de venta de alcohol que llevará a cabo River en el estadio Monumental, argumentando que representa un "riesgo". En ese contexto, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) confirmaron que habrá refuerzos en los controles de tránsito de la zona.

Desde el club de Núñez informaron que, a partir del próximo sábado, cuando enfrentará a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura, se dará inicio al ensayo con “fuertes restricciones” de venta de bebidas alcohólicas. El expendio se realizará en sectores habilitados, con un límite máximo de dos unidades por persona, estableciendo así un cambio en el fútbol porteño desde 1998, cuando comenzó la prohibición.

Ante esta situación, la asociación civil que impulsó la Ley de Alcohol Cero (aprobada en 2023, pero que no fue aplicada por todas las jurisdicciones en su totalidad), difundió un comunicado para manifestarse en contra de la medida. "Como grupo de familiares de víctimas viales expresamos nuestra preocupación ante la decisión de permitir la venta de alcohol en el estadio de River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires", comenzaron diciendo.

"Se informó que el consumo estará limitado a 'dos vasos por persona', pero nos preguntamos: ¿cómo se controlará efectivamente ese límite y qué mecanismos reales se aplicarán para evitar excesos?", plantearon en el texto. Según informó la institución deportiva, el valor de la cerveza será de $7.000 por lata de medio litro y será únicamente mediante preventa exclusiva a través de RiverID, a mayores de 18 años y hasta ocho horas antes de que empiece el partido.

"Esta 'experiencia', más allá de su interés comercial, representa un riesgo en materia de seguridad pública, ya que implica el egreso de miles de personas, muchas de ellas conductoras, y además demanda mayores controles y recursos del Estado", continúa el escrito de la organización que preside Isabel Yaconis, madre de Lucila Yaconis (asesinada en 2003, en el barrio de Núñez).

Por esto, sostuvieron: "Consideramos indispensable que se implementen controles de alcoholemia reforzados y visibles en los alrededores del estadio y en las principales vías de salida. El alcohol y la conducción son una de las principales causas de siniestros viales graves. La seguridad vial no puede quedar subordinada a intereses comerciales".

Refuerzo de controles para el partido de River

"La Ciudad mantiene operativos de control de alcoholemia durante todo el año y, en el marco de eventos masivos, se refuerzan los dispositivos de seguridad vial en las zonas de mayor concentración de personas", expresaron desde la Secretaría de Tránsito porteño, ante la consulta de este medio.

En esa línea, añadieron: "Frente a la prueba piloto de venta de alcohol en el estadio de River, se prevé un esquema de controles reforzados en el área para promover la conducción responsable y prevenir situaciones de riesgo". Asimismo, destacaron que "la prueba piloto cuenta con regulaciones específicas, entre ellas la limitación en la cantidad de bebidas que pueden adquirirse por persona".

"Esto se complementa con operativos de control y fiscalización en el entorno del estadio. El objetivo es garantizar que este tipo de eventos pueda desarrollarse con normalidad, compatibilizando el disfrute con el orden y la seguridad vial", concluyeron.

Cómo será la venta de alcohol en el Monumento

La venta de bebidas alcohólicas en la cancha de River tendrá una trazabilidad total de cada compra y no tendrá acceso para el público general. Los sectores habilitados para el expendio son los" Palcos 360", los espacios de hospitalidad y los "Espacios Quilmes", ubicados en la San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori.

Estos lugares cuentan con capacidad limitada, control de accesos, circuitos internos definidos y supervisión permanente, y según el protocolo diseñado para la prueba piloto, las bebidas se compran previamente de manera obligatoria a través de RiverID, con verificación de identidad y edad. En los sectores de hospitalidad se permite la venta adicional in situ, siempre controlada por una aplicación que verifica los topes individuales y desde el club aclararon que queda prohibido de forma absoluta el ingreso o consumo de alcohol en las tribunas generales.

“El Club River Plate solicitó al GCBA autorización para expender bebidas alcohólicas en sectores específicos del estadio durante un partido. Se trata de una prueba piloto extremadamente controlada, limitada a sectores VIP, con trazabilidad total y alineada con estándares internacionales de gestión de espectáculos deportivos”, detallaron en un comunicado oficial.

Además, remarcaron que River fue habilitado por cumplir con la infraestructura necesaria, antecedentes de comportamiento y controles de seguridad. Si la prueba prospera, podría generarse un cambio luego de que en 1998 quedara prohibido por ley la venta de alcohol en los estadios y en las cercanías de los espectáculos deportivos (en un radio de 500 metros a la redonda).

La venta de alcohol en estadios tiene luz verde en algunos países, como Estados Unidos, Alemania y Países Bajos, bajo distintos marcos regulatorios y de seguridad. En los Mundiales de Fútbol es una situación que está permitida por la FIFA, aunque en Qatar 2022 se mantuvieron las leyes del país anfitrión y se prohibió la venta dentro y fuera de las canchas.

