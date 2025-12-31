Durante las vacaciones de verano 2026, quienes viajen por las rutas argentinas deberán prestar especial atención a las leyes de alcoholemia vigentes, ya que en gran parte del país rige el régimen de Alcohol Cero al volante, una normativa que prohíbe cualquier nivel de consumo de alcohol en conductores. La medida alcanza tanto a rutas provinciales como nacionales y se aplica con controles intensificados en temporada alta, especialmente en corredores turísticos y accesos a grandes ciudades.

La normativa se apoya en la Ley Nacional de Tránsito y en adhesiones provinciales que establecen tolerancia cero de alcohol en sangre, con el objetivo de reducir los siniestros viales durante los meses de mayor circulación. En este contexto, desconocer la legislación local puede derivar en multas elevadas, retención de la licencia e incluso inhabilitaciones prolongadas para conducir.

Para comienzos de 2026, la mayoría de las provincias argentinas ya adoptó el Alcohol 0 de manera plena, mientras que otras mantienen excepciones con el límite histórico de 0,5 gramos por litro. A esto se suman situaciones particulares en ciudades que aplican ordenanzas propias, lo que vuelve clave informarse antes de salir a la ruta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Matafuegos, botiquín y rueda de auxilio: qué es obligatorio llevar en el auto y qué no en las vacaciones 2026

Provincias donde rige Alcohol 0 en todo el territorio

Son 18 las provincias que adhirieron plenamente a la ley nacional o cuentan con normas propias que establecen alcoholemia 0,0 para conductores, tanto en rutas provinciales como en calles y municipios. En estos distritos, no está permitido consumir ninguna bebida alcohólica antes de manejar.

Las provincias con Alcohol Cero obligatorio son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

En estos territorios, los controles suelen intensificarse durante el verano, especialmente en rutas turísticas, accesos a centros urbanos y zonas de alta circulación. Las autoridades provinciales coordinan operativos con fuerzas de seguridad para realizar controles preventivos y sancionar infracciones.

Las penalidades por infringir el Alcohol 0 incluyen multas económicas elevadas, que varían según la jurisdicción, además de la retención inmediata de la licencia de conducir. En muchos casos, también se dispone la inhabilitación para manejar por períodos que pueden ir desde tres meses hasta dos años, de acuerdo con el nivel de alcoholemia detectado y la reincidencia.

Además del aspecto sancionatorio, estas provincias sostienen que la tolerancia cero busca eliminar interpretaciones ambiguas de la norma y reducir los siniestros viales vinculados al consumo de alcohol, una de las principales causas de accidentes graves en rutas argentinas.

Provincias con límite de 0,5 g/l y situaciones particulares

A pesar del avance del Alcohol 0 a nivel nacional, aún existen seis jurisdicciones que mantienen el límite histórico de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos particulares en sus calles y rutas provinciales, y 0,2 g/l para motociclistas. Estas son: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe y Corrientes.

Vacaciones 2026: dónde están los radares de velocidad para evitar fotomultas en las rutas que conducen a la Costa Atlántica

Sin embargo, esta aparente flexibilidad tiene una advertencia clave: en las Rutas Nacionales que atraviesan estas provincias rige Alcohol Cero, ya que la ley nacional prevalece sobre la normativa local. Esto significa que un conductor puede estar dentro del límite permitido en una calle provincial, pero cometer una infracción grave al ingresar a una ruta nacional.

Ejemplos frecuentes son la Ruta Nacional 7 en Mendoza o la Ruta Nacional 12 en Misiones, donde los controles están a cargo de fuerzas federales como Gendarmería Nacional o la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que aplican tolerancia cero sin excepción.

A esta situación se suman los casos mixtos dentro de algunas provincias. En Santa Fe, por ejemplo, la legislación provincial permite hasta 0,5 g/l, pero ciudades como Rosario y Santa Fe capital cuentan con ordenanzas propias de Alcohol Cero. Lo mismo ocurre en Corrientes capital y en Posadas (Misiones), donde rige la tolerancia cero a nivel municipal.

Guía de auxilio mecánico para las vacaciones 2026: qué hacer si el auto se queda en la ruta y qué cubre la grúa del seguro

Estas diferencias normativas pueden generar confusión entre los conductores, especialmente durante viajes largos que atraviesan varias jurisdicciones. Por eso, los especialistas en seguridad vial recomiendan adoptar un criterio unificado y preventivo durante todo el viaje.

Con controles reforzados en vacaciones 2026 y alcoholímetros calibrados para detectar incluso cantidades mínimas de alcohol -derivadas de una sola copa-, la recomendación para evitar sanciones y reducir riesgos en la ruta es no consumir este tipo de bebidas antes de manejar, sin importar la provincia ni la ciudad por la que se circule.