Viajar por ruta durante las vacaciones de verano 2026 implica recorrer miles de kilómetros en todo el país y, en ese contexto, una avería del auto puede generar demoras, gastos imprevistos y riesgos para la seguridad vial. Saber cómo actuar ante una detención forzada, qué asistencia brinda el sistema vial y cuáles son los límites reales de las grúas de los seguros resulta clave para evitar complicaciones mayores.

El auxilio mecánico en rutas argentinas funciona a través de un esquema combinado entre concesionarias viales, servicios de emergencia estatales y compañías aseguradoras. Cada uno cumple un rol distinto: despejar la calzada, garantizar la seguridad del tránsito y trasladar el vehículo hasta un punto determinado según la cobertura contratada.

Durante el verano, con mayor circulación y alta demanda, los tiempos de respuesta suelen extenderse y las condiciones de asistencia se vuelven más estrictas. Por eso, conocer de antemano los protocolos oficiales, los teléfonos útiles y las exclusiones más frecuentes permite tomar decisiones rápidas y reducir riesgos.

Qué hacer si el auto se queda en la ruta: protocolo de seguridad y asistencia inmediata

Ante una falla mecánica, los primeros minutos son determinantes para evitar siniestros viales. La prioridad absoluta es proteger a las personas y señalizar correctamente la detención del vehículo. La ubicación debe ser siempre la banquina derecha y, si existe una dársena de emergencia, se debe utilizar sin excepción. Detenerse en curvas, puentes o zonas de baja visibilidad incrementa significativamente el riesgo de accidentes.

Una vez detenido el vehículo, se deben activar de inmediato las balizas. Antes de descender, el conductor debe colocarse el chaleco reflectivo y los ocupantes deben bajar siempre por el lado derecho, alejados del tránsito. En rutas con defensas metálicas, se recomienda que los pasajeros esperen detrás de los guardrails, manteniendo distancia del vehículo.

El balizamiento es obligatorio y debe realizarse con triángulos de seguridad. En condiciones normales, uno se coloca a 30 metros y otro entre 70 y 100 metros del auto detenido. En rutas de doble mano, se aconseja señalizar tanto por delante como por detrás. En situaciones de niebla, lluvia intensa o baja visibilidad, estas distancias deben duplicarse para alertar con mayor anticipación a otros conductores.

Durante la temporada alta el auxilio mecánico puede demorar más de cinco horas.

En paralelo, se debe contactar a la central de emergencias correspondiente. En Argentina funciona el número nacional 140, que permite reportar incidentes viales, solicitar asistencia mecánica de despeje, ambulancias o intervención policial en la mayoría de las rutas nacionales. Este servicio está orientado a retirar el vehículo de la zona de peligro y llevarlo a un punto seguro cercano, como un peaje o estación de servicio.

Las concesionarias viales tienen como función principal la remoción inmediata del vehículo para liberar la calzada, pero no realizan traslados extensos ni reparaciones. Por eso, una vez asegurada la zona, el siguiente paso es contactar al seguro para gestionar la grúa según la cobertura contratada.

Teléfonos de emergencia por concesionaria

Número nacional de emergencias viales: 140

Acceso Norte y General Paz (Autopistas del Sol): 0800-999-9765 / SMS *PAS

Acceso Oeste (Autopistas del Oeste): 0800-999-2937 / SMS *PAO

Autopista Buenos Aires – La Plata (AUBASA): 0800-333-5560

Autovía 2 y Costa Atlántica (AUBASA): 0800-222-7882

CABA – Illia, 25 de Mayo y Dellepiane (AUSA): 0800-666-2872 / *287

Rutas nacionales (9, 12, 14, 16, 34 y otras – Corredores Viales): 0800-222-6272

Rutas de Córdoba (Caminos de las Sierras): 0800-888-2847

Puente Rosario–Victoria y Ruta 14 (Caminos del Río Uruguay): 0800-222-3000

Grúas y seguros: qué cubre la asistencia mecánica en 2026

El esquema de asistencia mecánica en 2026 presenta cambios relevantes a partir de las normativas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). La mayoría de las pólizas continúan ofreciendo auxilio por falla mecánica, batería descargada o problemas en neumáticos, pero bajo condiciones más estrictas que en años anteriores.

Uno de los puntos centrales es el límite de kilometraje. Las coberturas habituales de seguros “Terceros Completo” incluyen entre 150 y 300 kilómetros totales, contabilizando el recorrido de ida y vuelta de la grúa desde su base. Superado ese límite, el excedente se cobra por kilómetro y el valor suele estar ajustado por inflación o directamente dolarizado.

También existe un límite anual de servicios, que en la mayoría de los casos es de seis auxilios por año, con un máximo de uno por mes. Esto implica que un uso frecuente del servicio durante el año -por ejemplo, en la ciuda- puede dejar al vehículo sin cobertura disponible en plena ruta durante las vacaciones.

Las exclusiones son otro factor clave. Muchas aseguradoras ya no cubren auxilios en zonas de difícil acceso, como caminos de ripio no consolidados, barro, arena o sectores fuera de la traza principal. En esos casos, el costo del traslado queda completamente a cargo del conductor.

En cuanto a la espera, durante la temporada alta los tiempos de arribo pueden superar las cinco horas. Por eso, se recomienda contar con agua, abrigo, linterna y batería cargada en el celular. Al solicitar el auxilio, es fundamental enviar la ubicación exacta: en rutas argentinas, la referencia del kilómetro indicado en los postes suele ser más precisa que el GPS para los operarios locales.

Si la zona resulta insegura o el vehículo queda detenido en un sector de riesgo, se puede solicitar presencia policial a través del 911 para que un móvil realice una guardia preventiva hasta la llegada de la grúa.

Un punto a tener en cuenta es la falta de combustible, que constituye una infracción de tránsito. En esos casos, el auxilio suele limitarse al traslado hasta la estación de servicio más cercana y el costo de la nafta se abona aparte, generalmente a un valor más elevado por tratarse de una carga de emergencia.