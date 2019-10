Malvinas por agua y tierra: dos historias de deporte y pasión en las islas

por Florencia de Sousa

Alejandro Gabriel Scomparin y Agustín Barletti no se conocen pero tienen mucho en común. Si bien ninguno combatió en la Guerra de Malvinas, la herida abierta por el conflicto bélico de 1982 los rodeó siempre, como a muchos argentinos. Por eso, hace algunos años decidieron que sean las Islas el escenario donde cumplirían sus hazañas deportivas: uno a trote y el otro a nado. Ambas experiencias tuvieron un fin en común: darle un sentido a la palabra unir. Ahora sus historias serán plasmadas en respectivos libros que presentarán con días de diferencia: Unir Malvinas y Malvinas. Entre brazadas y memorias.

Por tierra. Scomparin supo dedicarse al fútbol: no corría detrás de la pelota sino de los jugadores, dado su rol de árbitro. Retirado de ese ámbito, comenzó con su hobby de correr maratones de forma amateur en diferentes lugares, pero nunca imaginó que el espacio que más lo marcaría sería Malvinas: “Viajé en 2016 con dos amigos —Alejandro Champs y José Luis Polti— el que corrí fui yo pero ellos me dieron todo el soporte logístico. Alquilamos una camioneta y me esperaban cada 5 kilómetros y me daban bebida y comida", contó a PERFIL.

Cómo se gestó. "En 2015 una persona que admiro mucho de la Guerra que es un piloto de la Fuerza Aérea llamado Pablo Carballo, quien sabía que yo corría, me dijo ‘vos tendrías que ir a correr a Malvinas’. Yo sabía que ahí se hacía una maratón todos los años ahí, creo que es la carrera más austral certificada de 42 kilómetros que existe, pero la verdad no me sentía representado de participar. Pero me quedé pensando en su pedido y me decidí a organizar mi propia carrera y me hice un listado de los lugares que quería conocer en Malvinas. Además tenía la intención de unir los dos cementerios: el argentino y el británico", precisó.

El exárbitro recorrió 250 kilómetros en seis días. Foto: Gentileza Alejandro Gabriel Scomparin

"Cuando me puse a buscar la distancia de esos dos lugares, me di cuenta que era sólo 32 kilómetros y pensé que no era una gran distancia para hacer con tanto viaje y preparación. Como allá hay que estar sí o sí una semana (porque los vuelos son semanales), planteé recorrer 6 lugares que yo quisiera conocer y donde haya habido bajas de ambos lados y donde también se dieron las batallas más importantes. La suma de todos los recorridos alcanzó los 250 kilómetros", agregó el también licenciado en marketing.

Recorrido día por día:

Día 1:Puerto Argentino-Fitz Roy: 55,2 kilómetros

Día 2: Puerto Argentino hasta el puente del Arroyo Malo, 37 kilómetros (a metros de donde se produjo el combate de Top Malo House)

Día 3: Monte Longdon un total de 8.5 kilómetros (17 entre ida y vuelta).

un total de 8.5 kilómetros (17 entre ida y vuelta). Día 4: Puerto San Carlos, lugar de desembarco de los británicos con el cementerio argentino. 65 kilómetros.

Día 5: recorrido Interno por Darwin y Pradera del Ganso, 26 kilómetros .

. Día 6: unión de los dos cementerios, el de Darwin y el británico. 30 kilómetros de distancia. (60 ida y vuelta)

Siete días de experiencias únicas y un regreso con sorpresa. "Fuera del libro quedó una historia muy linda y es la de los soldados Néstor y Fred. El último día, cuando unimos los dos cementerios, vimos que en el argentino hay 230 tumbas y en el británico, 15. En éste último me llamó la atención la de un soldado llamado Fred Slough de 19 años, que falleció el último día de combate: el 14 de junio. Tanto en esa lápida como la de al lado en la que estaba enterrado su capitán —fallecido en la batalla de Darwin— no había ofrendas. Nosotros teníamos una cruz de madera y decidimos dejársela a Fred porque nos llamó la atención su edad y la fecha en que murió. Pasado el tiempo, pude contactar a su hermana —con la cual nos conocemos por Facebook— y planeamos encontrarnos en Malvinas en 2020. A fines de 2018, conocí además a la hermana de un soldado argentino que murió poco antes que Fred en la misma zona de combate, y también tenía 19 años. Tanto ella como la hermana de Fred pasaron tienen historias muy parecidas. La muerte no tiene bandera, la bala mata lo mismo de un lado que del otro, y genera el mismo dolor de un lado que del otro, porque el familiar pierde a su ser querido, por eso hacemos nuestro reconocimiento también a los británicos que murieron en Malvinas. Conocer a estas dos mujeres fue algo que se generó posteriormente al viaje y es algo muy lindo", recordó el exárbitro.

Alejandro viajó con dos amigos que lo asistieron en toda su travesía. Foto: Gentileza Alejandro Gabriel Scomparin

Intentar cuidar la cicatriz. "Tanto en nuestro país como Gran Bretaña después de la Guerra hubo muchos suicidios, porque las secuelas y el estrés postraumático son inherentes a todo conflicto bélico, pero especialmente en Malvinas que fue una guerra corta. En ese momento la sociedad argentina y la británica les dieron la espalda a los combatientes. De hecho recuerdo la película llamada Los chicos de la Guerra que los trataba de locos y de chicos, y eso fue negativo para cuando iban a buscar trabajo. Vivimos en un país en donde tener el segundo puesto es ser un fracasado total y ellos venían de perder una Guerra. Creo que tenemos que ser agradecidos porque los combatientes defendieron la Patria y por eso quedemos quisimos dejar el mensaje de que los argentinos queremos la paz".

Alejandro frente a la tumba del soldado Fred Slough. Foto: Gentileza Alejandro Gabriel Scomparin

"Malvinas es un lugar hermoso que genera mucha emoción, a mi me permitió entender muchas de las acciones que leí de la Guerra estando en el lugar: los espacios amplios, la ausencia de árboles, el clima agreste y que cambia permanentemente. Es una experiencia emotiva permanente que me permitió conocer gente nueva y puedo decir que tengo muy buena relación, siempre en el marco del respeto" concluyó Scomparin quien en 2018 tuvo la oportunidad de volver a las islas, pero en esa ocasión acompañado por su esposa.

Del trote al papel. "Al poco tiempo de volver de ese viaje, sin ser escritor, me puse la idea de escribir un libro para contar lo vivido en esa semana y por eso contacté a Federico Bianchini y le dije que yo quería escribir pero que me lo edite él. Durante un año y medio lo preparé. Ahora, editado por PROSA lo vamos a presentar el 8 de octubre en (a las 19.30, en Lima 653, CABA)".

Izquierda. Agustín Barletti unió a nado unió a nado las dos islas Malvinas por el estrecho de San Carlos. Derecha. Alejandro Gabriel Scomparin recorrió en 6 días, 250 kilómetros en Malvinas. Foto: Gentileza Guillermo Luder | Alejandro Scomparin

Desde el agua. La hazaña de Agustín Barletti, abogado y periodista, ocurrió el 9 de noviembre de 2014 cuando unió a nado las islas Malvinas mediante el estrecho de San Carlos. Su travesía, en el agua con muy baja temperatura, duró poco más de dos horas. Al igual que Scomparin, decidió plasmar lo vivido en un libro donde relata todo lo que pasa por su cabeza y su cuerpo en esos más de 127 minutos y también, todo lo acontecido durante la semana que permaneció allí. El lugar específico para su cruce se lo conoce como 'el corredor de las bombas' y se trata del sitio donde desembarcaron las tropas británicas en 1982.

Foto: Gentileza Guillermo Luder

"Tuve la suerte de poder unir a nado las Islas en 2014. Cuando volví empecé a escribir lo que sentía con la idea de hacerlo libro, pero dejé que pasara un poco el tiempo porque era muy fuerte lo que me pasaba y por eso es que sale ahora, casi cinco años después. Ahí cuento las dificultades que tuvimos con la logística para realizar el cruce; el clima, y toda la semana que permanecimos ahí, pero además hablo de hechos históricos ocurridos durante la Guerra con testimonios de argentinos e isleños. Creo que lo que vivimos en Malvinas fue lo más importante, y la natación fue más bien una excusa", expresó el abogado a PERFIL.

Cómo se gestó el viaje. "Fui con dos amigos, y coincidimos en el vuelo con un grupo de 20 excombatientes de Malvinas, todos oriundos de San Luis, porque el Gobierno de esa provincia reunió a 80 veteranos y organizó cuatro viajes en tandas de 20 personas para que durante 4 semanas visiten las Islas. Nos tocó viajar con la primera tanda de ellos, y recorrimos muchos de los lugares donde se dieron los combates más cruentos. Esto también se refleja en el libro", reveló.

El lugar. "El estrecho de San Carlos se conoce como el 'corredor de las bombas', es un lugar donde hubo fuego y muerte. Cuando pasé por ahí a nado, estaba todo tan calmo y yo pensaba en lo ocurrido ahí, en como rescatar los horrores de la Guerra".

El rol de Francisco. "El Papa se enteró de que iba a hacer el viaje y me envió un rosario para que lo ponga en la tumba más despojada que encontrara en Darwin, esto era 2014 y no estaban todas las tumbas identificadas. Fue muy emocionante estar ahí, de hecho vi que en el cementerio había cartas en las tumbas de nietos de caídos que no los conocieron".

El cruce de Agustín duró 127 minutos. Foto: Guillermo Luder

Relación con los kelpers. "Con el cruce a nado, nos hicieron una nota en el diario local y se generó cierta empatía. La gente nos saludaba y nos sacábamos fotos. Al ir allá hay que manejarse con mucho respeto porque es cierto también que no les gusta que se despleguen banderas argentinas allá. La realidad te golpea cuando llegás a Malvinas y te sellan el pasaporte, eso es como el primer martillazo en el alma", indicó el periodista que si bien no volvió a las Islas luego de su primer viaje, se planteó como objetivo volver con sus amigos que lo acompañaron y los hijos de todos. "Quizás podamos hacerlo", sostuvo.

Los verdaderos héroes. "Hay que destacar la figura del veterano de Guerra, hay que abrazarlo fuerte porque es lo más cerca que uno va a estar de abrazar la patria. Malvinas fue la última guerra convencional del mundo, de noche, cuerpo a cuerpo, con bayonetas. Los últimos combates ahí fueron tremendos, por eso es fuerte ir y sentir el frío, el viento y recordar a los héroes que quedaron allá. En un país como Argentina que hace 15 años que está metido en una grieta, el único tema que une es Malvinas", agregó el abogado.

Foto: Gentileza Guillermo Luder

El libro. Con documentación inédita y el testimonio de los protagonistas, Barletti invita al lector a sumergirse en un viaje hacia atrás, hacia 1982, pero que con cada salida del agua a la superficie, entremezcla con el presente, con anécdotas y protagonistas que conoció en los 7 días que estuvo en las Islas. El mismo será presentado el 18 de octubre a las 19:30 en el Centro de Veterano se Malvinas de Vicente López (Carlos Villate 1831).

Foto: Gentileza Guillermo Luder

Antecedente. El 23 de octubre de 2011, el también abogado cruzó el estrecho de Gibraltar a nado para unir África y Europa, pero en este caso el desafío era distinto y no sólo porque Malvinas es un tema que en el imaginario colectivo aún duele, sino también por la mezcla de sentimientos que corrió en su cuerpo durante la travesía.

Foto: Gentileza Guillermo Luder

Alejandro y Agustín comparten mucho más que un desafío deportivo, porque ambos buscan transmitir a través de sus experiencias de 7 días en Malvinas, honrar a los héroes que ya no están, a los que volvieron y no soportaron los estragos que dejó la Guerra en sus vidas y a los que aún siguen de pie. Sin dudas, esta fue la pieza más importante de su travesía.

