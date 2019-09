El Papa Francisco recibirá a obispos argentinos e ingleses

El próximo miércoles 30 de octubre, la ciudad de Roma será el escenario de una reunión que encabezará el Papa Francisco y tendrá como protagonistas a los obispos de las Fuerzas Armadas de Argentina y del Reino Unido. El cónclave tendrá un objetivo puntual: la entrega de la estatua de Nuestra Señora de Luján que fue llevada a suelo británico al final de la Guerra de las Malvinas en junio de 1982.

De esta forma, la estatua original de la Virgen María regresará a manos argentinas, mientras que una réplica realizada en el país será llevada a la catedral católica de San Miguel y San Jorge en Aldershot, según publicó el Servicio de Información Religioso (SIR).

Gran Bretaña devolverá a la Argentina una imagen de la Virgen de Luján que estuvo en la Guerra

La estatua fue llevada por los argentinos a las islas en uno de los tantos viajes que tuvieron lugar durante el conflicto bélico iniciado el 2 de abril de 1982. Se trata de una réplica de la original que se encuentra en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Tras el fin de la guerra, la figura quedó en la capital del archipiélago y los ingleses la trasladaron a Aldershot, una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros de Londres.

Allí quedó como lugar de plegaria ofrecida a los caídos de ambos países. Pero tras la asunción de monseñor Paul Mason como obispo de las Fuerzas Armadas inglesas, fue contactado por su par argentino, monseñor Santiago Olivera, que pidió la restitución de la estatua, luego de que un grupo de fieles le manifestara su deseo de verla volver: a cambio, se ofreció una copia idéntica para la catedral de Aldershot. Mason aceptó "con gratitud" el ofrecimiento.

Gobernadora acusó a Macri de poner en peligro el reclamo por Malvinas

Por esta razón, el próximo 30 de octubre, el Papa recibirá a los obispos y a las dos estatuas en la plaza San Pedro, tras la reunión anual de los obispos militares en Roma.

"Fue una historia intrigante que me atrapó apenas me convertí en obispo de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente entendí que se trataba de una buena oportunidad, no solo para la restitución de la estatua, sino también para demostrar una comunión en la fe entre los dos países que experimentaron la división política", explicó Mason.

