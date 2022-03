"Mameluco" Villalba, en la mira: la causa por la cocaína envenenada llegó a la Justicia Federal

Luego de que 24 personas perdieran la vida por haber consumido cocaína envenenada en el Conurbano bonaerense, la investigación continúa y la causa llegó a la Justicia Federal. En ese sentido, el capo narco Miguel “Mameluco” Villalva estaría cada vez más complicado.

La jueza federal N°2 de San Martín, Alicia Vence, firmó la resolución en la que se declara “competente” para seguir con la causa de la cocaína adulterada que afectó a decenas de personas en la Provincia de Buenos Aires, ya que, además de los muertos, otras 80 personas sufrieron intoxicaciones graves.

Esta situación complicaría al capo narco de la Zona Oeste del Conurbano bonaerense “Mameluco” Villalba, quien cumple actualmente una pena de 27 años de prisión.

Las conexiones entre Villalba y la cocaína envenenada

Los primeros muertos se registraron en Hurlingham y San Martín.

La jueza Vence indagó a Villalba y a su hijo la semana pasada por un caso de tráfico de drogas que investiga hace más de dos años. Durante el proceso de esta causa, pudieron encontrarse escuchas que comprometen a Mameluco y lo relacionarían con la cocaína adulterada con carfentanilo.

“Ahí me llamó El Negro... me dijo que no arranquen hasta que no cambie la mercadería. Que estaban preparando me dijo ahora... Porque dijo que si sale eso de vuelta va a ser una masacre. Allá en Puerta 8 dice que murieron dos”, dice la conversación que pudo recolectar la Justicia.

El punto de conexión es Puerta 8, el lugar donde las víctimas informaron que habían comprado el estupefaciente que luego se determinó que estaba adulterado. “Son locos también, eso estaba todo para no tirarlo (a la venta). Estaba todo para guardar”, afirmó Villalba durante una comunicación con un subalterno.

Las pericias toxicológicas. tardaron semanas en concluirse

Mameluco y las escuchas de la cocaína envenenada

Los primeros detenidos por la cocaína envenenada

Luego de que comenzaran a contabilizarse las muertes y se lograra identificar la causa, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y los efectivos policiales iniciaron un operativo para sacar de circulación la droga y dar con los principales responsables.

Como resultado de este operativo, seis personas quedaron detenidas, por lo que ahora afrontan cargos por “tráfico ilegal de sustancia estupefaciente en la modalidad tenencia con fines de comercialización” y “homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso”.

RdC / ds