El pasado martes 20 de octubre, la ciudad de Mar del Plata marcó un nuevo hito en su historia portuaria al recibir por primera vez a un crucero internacional de expedición. La escala de la embarcación inauguró formalmente la temporada de cruceros 2026/2027 en Argentina y abrió una oportunidad concreta para poner en valor la infraestructura portuaria local.

Se trató del arribo del buque MS Seaventure, una nave operada por la compañía de origen chino 66° Expeditions. La nave amarró en las instalaciones de la Base Naval de Mar del Plata, ubicada sobre la Avenida Patricio Peralta Ramos 6875, en una maniobra operativa que sentó un antecedente inédito para el desarrollo de la ciudad dentro del segmento de viajes transoceánicos y de exploración polar.

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Durante su permanencia en el puerto marplatense, la embarcación llevó a cabo la logística de embarque de más de 60 pasajeros de nacionalidad china. Estos viajeros se sumaron a la travesía a bordo para continuar el itinerario trazado hacia las islas Georgias del Sur y la Antártida, según explicaron las autoridades locales e internacionales vinculadas al operativo.

El MS Seaventure es una nave que cuenta con 111,5 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 187 pasajeros. El barco destaca técnicamente por presentar la clasificación de clase de hielo más alta disponible (1A Super), lo que lo habilita para concretar de manera segura expediciones de alta complejidad en las regiones polares del planeta.

Antes de su fondeo en aguas bonaerenses, el buque había completado trayectos por exigentes destinos del Ártico, entre los que se incluyeron pasos por Svalbard, Groenlandia e Islandia, además de realizar el cruce del Atlántico partiendo desde la ciudad de Lisboa. Tras dejar atrás el puerto balneario, la ruta fijada contempla su recorrido por el Atlántico Sur hasta culminar su periplo con la llegada prevista a Ushuaia.

El MS Seaventure es una nave que cuenta con 111,5 metros de eslora ​

Los turistas extranjeros aprovecharon la estancia para realizar visitas guiadas por los puntos más emblemáticos de la localidad. Las actividades abarcaron paseos por el centro histórico, recorridos por la costa sur, visitas a la zona del puerto y un cierre comercial en las instalaciones del Paseo Aldrey.

El potencial de Mar del Plata y la meta de alcanzar el millón de cruceristas

De acuerdo con los datos presentados por el tablero oficial de crucerismo dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, la nómina tradicional de recepción de embarcaciones marítimas internacionales en Argentina se estructuraba históricamente en tres nodos consolidados: el Puerto de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia.

Mientras que la terminal porteña ejerce como el nodo central de embarque regional y las escalas patagónicas captan las rutas hacia la fauna marina o los periplos antárticos, el caso marplatense suma un nuevo antecedente táctico.

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El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, destacó el valor estratégico de la escala. El funcionario señaló que la integración de destinos entre Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida constituye una alternativa clave dentro del plan gubernamental para alcanzar la cifra objetivo de un millón de cruceristas al año.

Conforme a las precisiones difundidas por la Secretaría de Turismo de la Nación, la empresa 66° Expeditions solicitó formalmente la reserva de nuevas fechas de amarre en la ciudad programadas para el 28 de marzo y el 20 de octubre de 2027.