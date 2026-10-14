Verano 2027: cuánto cuesta alquilar por una semana en Mar del Plata

De cara a la próxima temporada de vacaciones 2026/27, el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata dio a conocer los valores sugeridos para alquilar departamentos, casas, dúplex y cabañas en "La Feliz" y Mar Chiquita.

Los martilleros sugieren aumentos del 25% con respecto a la temporada pasada, ubicándose por debajo de la inflación interanual, que terminaría el año en 30%.

"Tenemos que manejarnos en un ámbito de prudencia con los precios, ya que hay una importante competencia de los países vecinos y por la situación económica”, puntualizaron desde la entidad.

Alquileres, cuotas y tasa: lo más buscado tras el anuncio de la inflación

En ese marco, remarcaron una serie de aclaraciones clave para propietarios e inquilinos, como que la oferta de las unidades y los precios pactados se realicen en pesos. Además, confirmaron que tanto Mar del Plata como los demás partidos que integran el departamento judicial ya cuentan con inmuebles disponibles en oferta para alquilar.

Los montos informados por el Colegio son valores de referencia, con variaciones según la calidad, estado, ubicación y zona de cada propiedad.

Cuánto costará alquilar en Mar del Plata

Para la ciudad de Mar del Plata, los valores sugeridos por semana arrancan con la siguiente escala:

- Departamentos de 1 ambiente (2 a 3 personas): desde $375.000.

- Departamentos de 2 ambientes (3 a 4 personas): desde $588.000.

- Departamentos de 3 ambientes (5 a 6 personas): desde $863.000.

- Chalet de 3 ambientes (5 a 6 personas): desde $1.176.000.

Cuánto costará alquilar en Mar Chiquita

Por su parte, en el Partido de Mar Chiquita, los valores iniciales orientativos fijados con servicios básicos comprenden las siguientes modalidades:

- Monoambiente (2 personas): $65.000 el día; $455.000 la semana y $910.000 la quincena.

- Departamentos de 2 ambientes (4 personas): $80.000 el día; $560.000 la semana y $1.120.000 la quincena.

- Dúplex de 2 ambientes (4 personas): $80.000 diarios; $560.000 por semana y $1.120.000 quincenales.

- Dúplex de 3 ambientes (6 personas): $120.000 el día; $840.000 la semana y $1.680.000 la quincena.

- Chalet / Casa de 2 ambientes (4 personas): $80.000 por día; $560.000 semanales y $1.120.000 la quincena.

- Chalet / Casa de 3 ambientes (5 personas): $95.000 diarios; $665.000 la semana y $1.330.000 la quincena.

- Chalet / Casa de 4 ambientes (6 personas): $150.000 el día; $1.050.000 por semana y $2.100.000 la quincena.

- Cabaña de 2 ambientes (3 personas): $85.000 diarios; $595.000 por semana y $1.190.000 quincenales.

Prevención de estafas

Como es habitual en cada inicio de temporada, desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos insistieron en la importancia de contratar los alquileres a través de un profesional inmobiliario matriculado. Detallaron que operar con un martillero garantiza atención permanente y evita riesgos, preocupaciones e incertidumbres al realizar reservaciones por medios virtuales.

LM