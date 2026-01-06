Viajar en avión implica adaptarse a reglas cada vez más estrictas sobre el equipaje. Entre las limitaciones de peso, tamaño y cantidad de bultos permitidos, organizar bien la valija y el bolso de mano se volvió clave para evitar cargos extra y viajar con mayor comodidad. Con algunos trucos simples, es posible optimizar el espacio, llevar todo lo necesario y reducir el estrés antes de abordar.

En ese contexto, Pauline Frommer, copresidenta de las guías Frommer’s, compartió con The New York Times sus mejores estrategias para maximizar el espacio en el equipaje de mano y viajar de forma más eficiente. Según la especialista, “cuando viajas se trata más de que tú veas el mundo en lugar de que el mundo te vea a ti”.

Verano 2026: la Costa Atlántica y Brasil son los destinos más buscados por los argentinos | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo aprovechar al máximo el espacio para el equipaje en el avión

Seleccionar el equipaje adecuado

Antes de armar la valija, es fundamental chequear las medidas habilitadas por las aerolíneas. Optar por un equipaje liviano y con compartimentos internos permite distribuir mejor la ropa y los objetos personales. En el caso del equipaje de mano, aprovechar cada centímetro sin exceder el tamaño autorizado es clave.

Frommer también señaló que “las valijas con ruedas suelen ser menos exigentes para el cuerpo. Sin embargo, si vas a usar transporte público o subir escaleras, una mochila o una bolsa de viaje ligera puede dejarte las manos libres y facilitar las transiciones”.

Ver la ropa con anticipación

Armar los looks antes del viaje ayuda a evitar prendas de más. Elegir ropa cómoda, combinable entre sí y de telas livianas permite reducir el volumen y el peso. En lugar de doblar las prendas, enrollarlas es una técnica eficaz para ahorrar espacio y evitar arrugas.

Al acomodar los objetos dentro de la maleta, también es importante mantener el equilibrio: los objetos más pesados, como los zapatos, deben colocarse en la parte inferior, cerca de las ruedas, si las tiene.

Usar el bolso personal

Algunas aerolíneas permiten llevar, además del equipaje de mano, un bolso personal como mochila, cartera o morral. Este espacio extra resulta ideal para transportar objetos pesados o de uso frecuente, como documentos, dispositivos electrónicos, cargadores o una muda liviana.

Llevar lo imprescindible en cabina

Colocar en el equipaje de mano los medicamentos, documentos, objetos de valor y una muda básica es fundamental ante posibles demoras o pérdidas del equipaje despachado. También conviene sumar una bolsa reutilizable plegable, útil para reorganizar pertenencias durante el viaje.

Consultar las normas de la aerolínea

Antes de volar, es clave revisar las políticas de equipaje de cada compañía aérea, ya que varían según la tarifa y el destino. Conocer los límites permitidos evita sorpresas en el aeropuerto y permite ajustar el equipaje con anticipación.

En definitiva, organizar el equipaje de forma inteligente no solo ayuda a ahorrar espacio, sino que también mejora la experiencia de viaje. Con planificación y algunos consejos prácticos, es posible viajar más liviano, cómodo y sin preocupaciones desde el momento del despegue.

mc.

LT