Buenos Aires se prepara para celebrar la temporada navideña en la ciudad y los mercados navideños son uno de los atractivos para ir con familia o amigos. Ubicados en distintos puntos de la ciudad, estos lugares ofrecerán distintos objetos para regalar.

Al mismo tiempo, los mercados navideños tendrán distintas actividades para hacer: la presencia de Papá Noel, disponible para sacarse fotos con los chicos y recibir sus cartas; Buzón Navideño, un espacio especial para que puedan dejar sus deseos y mensajes festivos; Árbol de Navidad + Ayudante de Papá Noel, un punto de encuentro especialmente decorado donde un ayudante acompañará y guiará a las familias a lo largo del recorrido.

Por otro lado, durante estas Fiestas las plazas estarán ambientadas, tendrán propuestas gastronómicas, artistas itinerantes y juegos como metegol, ping pong, fútbol sentado, jenga gigante y de mesa asistidos por animadores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Parque de Navidad en CABA: qué hacer y cómo llegar a Plaza Sicilia | Perfil

Dónde están los Mercados Navideños en la Ciudad de Buenos Aires

Mercado de Belgrano (Av. Juramento 2527)

Fechas: miércoles 10 y 17 de diciembre.

miércoles 10 y 17 de diciembre. Horario: 16 a 18.

Mercado de San Nicolás (Av. Córdoba 1750)

Fechas: viernes 12 y 19 de diciembre.

viernes 12 y 19 de diciembre. Horario: 16 a 18.

Además de mercados navideños, las familias podrán disfrutar de paseos navideños instalados en distintas plazas. El Paseo Navideño contará con un sorprendente Jardín Lumínico, una experiencia inmersiva al aire libre que combina senderos de luz, instalaciones brillantes y pequeñas intervenciones artísticas que transforman el paseo en un universo de magia para descubrir.

Además, habrá un campamento de lectura (en Plaza Irlanda y Parque Chacabuco) para compartir historias navideñas de una manera diferente y entretenida; un taller de cascabeles y villancicos navideños.

A su vez, también habrá un gran mercado navideño, con productos típicos y regalos, y shows musicales tradicionales sinfónicos a cargo de la Camerata Bariloche y la Orquesta Académica del Teatro Colón, el coro de gospel Afro Choir y el Coro Polifónico Evangélico, además de la tradicional Misa Criolla interpretada por Facundo Ramírez y grandes músicos folklóricos.

Así quedó la programación completa de actividades navideñas en la Ciudad de Buenos Aires

Jueves 18

18. Mercado navideño.

19. Coro Polifónico Evangélico.

20:30. Encendido del Jardín lumínico.

21:30. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Viernes 19

18. Mercado navideño.

19. Coro Polifónico Evangélico.

20:30. Encendido del Jardín lumínico.

21:30. Clásicos Navideños de Mozart, Vivaldi, canciones navideñas y piezas de Astor Piazzolla por la Camerata Bariloche.

Sábado 20

18. Mercado navideño.

19. Gran Desfile de Carrozas Navideñas de Papá Noel.

20:30. Encendido del Jardín lumínico.

21:30. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.

Domingo 21

18. Mercado navideño.

19. Suite Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón.

20:30. Encendido del Jardín lumínico.

21:30. Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki.



