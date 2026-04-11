Merlo: conmovedora despedida de Maitena en la puerta de su escuela

La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Nº 16 de Merlo vivió ayer una jornada atravesada por el dolor y la angustia. Familiares, amigos y compañeros de Maitena Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años encontrada sin vida el jueves por la tarde, realizaron una emotiva suelta de globos y encendieron velas blancas en su memoria.

El homenaje se llevó a cabo en la puerta del establecimiento al que asistía la joven, en medio de una profunda conmoción. Entre lágrimas, abrazos y silencio, quienes la conocían recordaron su paso por la escuela y acompañaron a su familia en uno de los momentos más difíciles.

Más allá de los trestimonios de padres y algunos alumnos presentes en la jornada, una de las declaraciones más contundentes fue la de Aimara. Una alumna de apenas 15 años que, sin ser compañera de aula de Maitena, pero sí de la escuela, hizo una verdadera radiografía de lo que viven y sienten los adolescentes en estos tiempos.

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Ante la consulta sobre qué sentía en ese momento, la joven señaló sin vueltas: “Es un momento de reflexión y son muchas emociones, porque pienso que todos podemos ser Maitena en algún momento. Todos pensamos en algún momento si realmente vale la pena seguir viviendo, si tenemos gente de verdad que nos quiere. La mayoría tenemos padres que nos aman, tenemos compañeros que están, pero las batallas, lamentablemente, las sufrimos en silencio. Todo el mundo decía que Maitena era una chica alegre, que asistía a espacios con varias personas, pero de un día para el otro ya no está más. De un día para el otro se fue y no volvió. Entonces, ¿cómo hacemos para no llegar hasta esa situación?”, se preguntó con la voz entrecortada.

Más adelante en su declaración a un canal de notcias, Aimara señaló que el único freno a estas situaciones es previniendo, que tanto las escuelas como las familias trabajen en conjunto para saber cómo están los chicos. En este sentido, la joven afirmó que “se están normalizando los pensamientos suicidas, las autolesiones. La mayoría de los adolescentes se autolesionan, se queman, se cortan, se arrancan los pelos, se pegan, de un montón de maneras. Entonces, ¿cómo hacemos para notar que el chico o la chica está pasando por esa situación? Y para que de a poco empiece a expresarse y pueda liberar un poco de su dolor”, concluyó.

Autopsia e investigación. En paralelo al dolor, avanzan las pericias judiciales para esclarecer lo ocurrido. La autopsia practicada al cuerpo de Maitena determinó que la causa de muerte fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”.

Los peritos también establecieron que no hubo intervención de terceros en la mecánica del hecho, lo que refuerza la hipótesis de un suicidio. Además, se indicó que la data de muerte corresponde a un lapso de entre 24 y 36 horas previas al examen forense, realizado a las 9 de la mañana, lo que sitúa el fallecimiento entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

El informe incluye estudios complementarios toxicológicos y anatomopatológicos, cuyos resultados contribuirán a completar el cuadro pericial.

Respecto al accionar de la joven, los investigadores creen que la adolescente habría planificado su accionar.

En su casa dejó nueve cartas de despedida en las que expresaba su deseo de “estar en un lugar tranquilo”. También dejó su celular junto a un papel con la contraseña, con la intención de que su familia pudiera acceder al contenido.

Además, había programado correos electrónicos para ser enviados en fechas posteriores. En el análisis del teléfono, se detectaron chats y llamadas provenientes de números extranjeros que, según trascendió, la habrían instigado a escapar de su casa y a quitarse la vida.

La investigación busca determinar el alcance de esas comunicaciones y si existió algún tipo de delito vinculado a la instigación al suicidio.

La fiscalía, en tanto, tomó conocimiento de un mensaje que publicó una amiga de Maitena en redes sociales en la que se hacía referencia a un polémico juego de desafíos popularizado en internet que podría estar vinculado a una incitación al suicidio. Por esas razones, aún no se descarta ninguna hipótesis.

La muerte de Maitena deja al descubierto una problemática compleja que atraviesa a las familias y a la sociedad en su conjunto, en un contexto donde el rol de las redes sociales y el acompañamiento a los adolescentes vuelven a estar en el centro del debate.