MTV apagará su señal tras 44 años de historia

Después de más de cuatro décadas marcando la cultura pop global, Paramount Global confirmó que MTV apagará definitivamente sus canales musicales el 31 de diciembre de 2025, en una decisión que simboliza el fin de una era para la televisión y la forma de descubrir música.

La medida afectará a señales icónicas como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, que dejarán de transmitir en el Reino Unido e Irlanda y, progresivamente, en otros países de Europa y América Latina. En cambio, el canal principal de MTV continuará al aire, aunque con una programación centrada en realities y entretenimiento, alejándose por completo de su espíritu musical original.

El anuncio llega en medio de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, una operación que busca reducir costos en un contexto de reconversión hacia el streaming. Sin embargo, más allá del aspecto financiero, la decisión revela una transformación cultural: la televisión musical perdió su lugar frente a plataformas como YouTube, Spotify y TikTok, donde los usuarios eligen qué ver y cuándo hacerlo.

Desde su lanzamiento en 1981, MTV fue un fenómeno sin precedentes. Su primera emisión, con el tema “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, resultó casi profética. El canal cambió la historia de la música, convirtió los videoclips en un lenguaje artístico y dio origen a una nueva generación de íconos globales. Durante los años ochenta y noventa, se transformó en la voz de una juventud rebelde, creativa y visual.

A lo largo de su historia, MTV marcó momentos inolvidables. Estrenó el videoclip de “Thriller” de Michael Jackson en 1983, transmitió las actuaciones acústicas de MTV Unplugged y fue escenario de controversias como la recordada aparición de Courtney Love interrumpiendo una entrevista a Madonna. En cada década, el canal supo captar el pulso de la cultura pop.

El cierre de sus señales musicales es, para muchos, el fin de una comunidad que vivía la música frente a una pantalla. Lo que antes era una experiencia colectiva —descubrir un nuevo video o esperar el ranking semanal— hoy se convirtió en un consumo individual, guiado por algoritmos y pantallas personales. El modelo lineal de programación perdió vigencia frente al universo on demand.

Según el portal británico The Sun y medios como la BBC, la medida se implementará primero en el Reino Unido y Europa, pero podría expandirse a mercados como Brasil y Australia. El cierre global sería el paso final en la transición de Paramount hacia un negocio completamente digital, con foco en Paramount+ y Pluto TV, sus plataformas de streaming.

La noticia provocó una oleada de nostalgia entre músicos, productores y espectadores que crecieron viendo MTV. Muchos la recuerdan como un espacio donde los artistas podían presentarse de manera libre y experimental, mucho antes de las redes sociales. Su estética, su tono provocador y su logotipo multicolor marcaron la identidad visual de toda una generación.

En 2011, MTV ya había dejado de emitir videos musicales en su canal principal, delegando esa función a señales secundarias. La marca apostó entonces por reality shows como The Real World, Jersey Shore o Teen Mom, programas que impulsaron su popularidad en una nueva audiencia, aunque diluyeron el vínculo con la música.

Los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs) seguirán realizándose como parte de la estrategia de Paramount para mantener viva la marca MTV en el entorno digital. Estos eventos continúan siendo una plataforma para artistas emergentes y un reflejo del poder de la cultura pop, aunque lejos del formato televisivo que los vio nacer.

El apagón de los canales musicales representa también una señal del cambio en los hábitos de consumo. Las nuevas generaciones descubren música desde el celular, no desde el televisor. El “video mató a la estrella de radio”, pero el streaming terminó por destronar a la televisión.

