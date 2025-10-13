Ciro y los Persas movieron más de $900 millones en Córdoba: el show que sacudió la economía local

El show de Ciro y los Persas, realizado el 10 de octubre en Plaza de la Música, no solo fue una fiesta de rock: también fue un motor económico. Según un estudio del Instituto de Cultura Contemporánea, el evento generó un impacto total de $905.143.466,95 en la economía cordobesa, incluyendo entradas, transporte, hospedaje, gastronomía y consumo durante la estadía.

El relevamiento, basado en casi 6.000 encuestas, muestra que el 38% de los asistentes viajó desde fuera de la ciudad para presenciar el recital, evidenciando el poder de atracción del espectáculo a nivel provincial e interprovincial. De ese segmento turístico —unas 2.300 personas—, el 43% optó por quedarse a dormir en Córdoba, lo que activó el circuito hotelero y gastronómico con un gasto superior a $46 millones.

El grupo promedio de viajeros fue de dos personas, con una tasa de conversión casi total entre quienes planificaron el viaje y quienes finalmente asistieron al show. En cuanto al alojamiento, más de la mitad pagó por hospedaje, principalmente en departamentos por plataforma (36%) y hoteles u hosterías (22%), con un gasto medio de $81.000 por estadía.

En materia de movilidad, el auto particular fue el medio más elegido (40,83%), seguido de plataformas como Uber (32,11%) y traslados a pie (17,89%). Este patrón, según el estudio, aporta claves para la planificación urbana y de tránsito durante eventos masivos.

Plaza de la Música, una plaza de los cordobeses

El informe también resalta la fidelidad del público con Plaza de la Música: el 81% ya había asistido antes a otros recitales allí. Sin embargo, entre quienes viajaron desde otras ciudades, un 36% lo hizo por primera vez, lo que demuestra que una programación de calidad atrae tanto a públicos nuevos como a habituales.

La RAM Dakota sale a la pista: Llaryora se sube al nuevo motor industrial cordobés

Además, el 71,8% de los presentes ha participado en alguna edición del Cosquín Rock, y más de dos tercios planean asistir a la edición 2026. Entre quienes ya compraron su ticket, predominan mujeres de 27 años radicadas en la capital, mientras que los interesados aún sin entrada son en su mayoría hombres de 30 años promedio.

El estudio subraya un dato contundente: el 86,5% de los asistentes desea que Córdoba sume shows de artistas internacionales, y el público estaría dispuesto a pagar hasta $300.000 por entrada.

En cuanto a la experiencia dentro del evento, la seguridad aparece como la principal preocupación (55%), mientras que la puntualidad del show (3%) y el confort térmico —valorado positivamente por el 80% tras la instalación de aire acondicionado— completan el mapa de percepciones.

El Instituto de Cultura Contemporánea, reconocido por sus estudios de triple impacto en festivales como Cosquín Rock y Creamfields Buenos Aires, reafirma con este informe la relevancia económica y turística de los grandes recitales para la ciudad de Córdoba.