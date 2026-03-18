Murió un nadador tras una clase en el natatorio Alberto Zorrilla: “Se descompensó en la pileta”

Un hombre de 63 años murió este miércoles por la mañana en el natatorio municipal Alberto Zorrilla, en Mar del Plata, tras descompensarse dentro de la pileta minutos después de terminar una clase.

El hecho ocurrió cerca de las 9.20, cuando el nadador, que participaba de una actividad de nivel intermedio, decidió quedarse en el agua realizando inmersiones, una práctica que solía repetir con frecuencia. En uno de esos intentos, no volvió a salir a la superficie y generó la alarma entre quienes estaban en el lugar.

Intentaron reanimarlo durante más de 40 minutos

Personal del natatorio inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizó un desfibrilador. Los intentos se extendieron durante más de 40 minutos, hasta la llegada de una ambulancia.

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Los médicos continuaron con la asistencia, le suministraron oxígeno y adrenalina, pero no lograron revertir el cuadro. El hombre falleció en el mismo complejo deportivo.

La pileta donde ocurrió el hecho tiene una profundidad de aproximadamente siete metros.

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Según trascendió, el nadador había presentado el apto médico minutos antes de comenzar la actividad. El certificado tenía fecha reciente, del 12 de marzo.

Además, en la declaración jurada no había informado enfermedades preexistentes ni el consumo de medicación, pese a versiones que indicaban posibles antecedentes de salud.

El natatorio cerró sus puertas tras la tragedia

Desde el Ente Municipal de Deportes y Recreación confirmaron el fallecimiento y dispusieron el cierre del natatorio durante toda la jornada.

“El natatorio permanecerá cerrado en el día de la fecha por el lamentable fallecimiento de un alumno de la institución. Las actividades se reanudarán mañana con normalidad”, informaron en un comunicado.

También expresaron su acompañamiento a familiares, compañeros y trabajadores del lugar, en medio de la conmoción por lo ocurrido.

LB