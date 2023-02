Una mujer asesinó a su madre en Córdoba: "No la aguanto más, necesito paz..."

Un atroz crimen familiar conmocionó la pequeña ciudad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba: se trata de una mujer que asesinó a su madre ahogándola con una almohada. Lo significativo del caso es que antes de cometer el delito, la joven imputada y detenida por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" había manifestado en redes sociales declaraciones de presunto agotamiento físico y mental, como preámbulo del desenlace criminal.

La joven, identificada como Celeste Rodríguez, se entregó poco después y quedó detenida a disposición de la Justicia, que caratuló la causa como "homicidio calificado".

Señales en Facebook antes del crimen

Horas antes de cometer el asesinato, Rodríguez había publicado en Facebook un posteo en el cual daba cuenta de la angustiante situación que atravesaba, ya que estaba sola al cuidado de su progenitora, gravemente enferma.

"Estoy cansada, mental y físicamente", comentó la imputada, quien se quejaba porque nadie la ayudaba a cuidar a su madre, María Rosa Ravetti -de 59 años-, que terminó convirtiéndose en la víctima del crimen.

"Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa... No doy más. Me va a dar un ACV, trato de estar fuerte por mis hijas pero no doy más", expuso la joven, de 30 años.

Asimismo, puntualizó que "todos se lavan las manos y me dejan todo a mí, soy fuerte pero me canso. Necesito descansar, necesito un día de paz. Harta de promesas que no se cumplen, ¿Qué hago? ¿Dejo de lado mi vida por alguien que no me cuidó? Si esto es vivir, ya no quiero".

