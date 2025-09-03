Nico Vázquez compartió las fotos inéditas de la visita de Lionel Messi a Rocky

Lionel Messi volvió a emocionar a los argentinos, esta vez lejos de las canchas. El martes 2 de septiembre por la noche asistió al teatro Lola Membrives para ver Rocky, la obra protagonizada y dirigida por su amigo Nicolás Vázquez. Su presencia no solo revolucionó la calle Corrientes, sino que también se convirtió en el gran acontecimiento de la velada.

Al final de la función, Vázquez invitó al campeón del mundo a subir al escenario. El público lo recibió con una ovación de pie y coreó su nombre en un momento que quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Al día siguiente, el actor compartió imágenes inéditas de la noche y dedicó un sentido mensaje a Messi en Instagram. “Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo, Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”, escribió.

Vázquez también agradeció la compañía de la familia Messi y destacó la humildad del futbolista: “Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón”.

En los videos difundidos por el actor se puede ver el momento en que Messi llega al teatro acompañado por su familia y su equipo de seguridad. Desde un palco, siguió la obra junto a sus padres, Jorge Messi y Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo y Matías y varios de sus sobrinos.

Al terminar la función, Vázquez lo presentó con humor: “Para mí acá está el Rocky más importante de este país, y diría casi de todo el mundo”. El público estalló en aplausos y cánticos.

Ya en el camarín, Messi felicitó a su amigo y hasta se animó a comentar su imitación de Sylvester Stallone: “Hacés igual la voz”, le dijo entre risas, provocando la emoción de Vázquez.

Además del saludo con Nico, Messi compartió un grato momento con Daiana Fernández, coprotagonista de la obra, y el resto del elenco. “Gracias campeón, no hay palabras para explicar lo que vivimos hoy. Nos regalaste una noche inolvidable. Me guardo este momento para toda la vida”, expresó la actriz.

Finalmente, Vázquez acompañó a su invitado de honor hasta la salida del teatro, donde cientos de fanáticos aguardaban para verlo de cerca. El capitán saludó sonriente antes de retirarse rumbo a su próxima cita futbolística.

Tras su paso por el teatro, Messi ya tiene la cabeza puesta en la Selección Argentina. El jueves 4 de septiembre, a partir de las 20.30, enfrentará a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Para muchos, podría tratarse de su último partido oficial en el país con la camiseta albiceleste.

