Durante la Noche de los Museos, los usuarios que quieran trasladarse de un museo al otro podrán usar el transporte público de forma gratuita, por lo que deberán acceder a un pase gratis y deben saber cómo utilizarlo. Los amantes de las antigüedades podrán visitar distintos edificios en la Ciudad de Buenos Aires y realizar actividades culturales.

Con el paso de los años, el evento cultural se consolidó como una de las actividades más convocantes de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre.

Noche de los Museos: así se podrá visitar el Teatro Colón gratis en Buenos Aires | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo descargar el Pase Libre para viajar gratis en subte y colectivo en la Noche de los Museos

Los usuarios deberán sacar el Pase Libre para viajar gratis en la Noche de los Museos de distintas formas: mediante WhatsApp con Boti o página web oficial del evento.

WhatsApp con Boti:

Enviar un mensaje por WhatsApp a Boti , el chatbot del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .

Detallar que se necesita obtener información sobre la Noche de los Museos . Después, elegir la opción “Pase Libre” cuando Boti la ofrezca.

Almacenar el Pase Libre en el celular: Boti enviará el Pase Libre en formato digital, que se puede descargar y guardar en el celular para usar durante la Noche de los Museos.

Sitio oficial de la Noche de los Museos

Ir a la página oficial de la Noche de los Museos .

de la . Buscar la sección o link indicado como “Sacá tu Pase Libre” y hacer click allí para bajar el documento en formato PDF y guardarlo en el celular o imprimirlo.

Cómo funcionará el transporte público en la Noche de los Museos

Este año, los usuarios podrán utilizar buses eléctricos que saldrán cada 15 minutos, con inicio y final en la Usina del Arte, entre las 18 y las 3 h. Además, los subtes funcionarán gratis desde las 19 h en todas las líneas y el Premetro, excepto las líneas B y D, que extenderán su servicio hasta la 1.30 h del domingo.