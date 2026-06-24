Noche de San Juan: por qué se encienden fogatas y cuál es el significado de quemar los deseos

La Noche de San Juan es una de las celebraciones más antiguas y simbólicas del calendario popular. Cada año, durante la noche del 23 al 24 de junio, miles de personas se reúnen alrededor de fogatas para celebrar una tradición que mezcla creencias paganas, costumbres ancestrales y rituales cristianos. El fuego, los deseos escritos en papel, los baños en el mar y las hierbas aromáticas forman parte de una ceremonia que atraviesa siglos de historia.

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Aunque hoy se la asocia con San Juan Bautista, el origen de esta festividad es muy anterior al cristianismo. Sus raíces se remontan a las antiguas culturas agrícolas de Europa, que celebraban el solsticio como un momento clave para la supervivencia de las comunidades. El movimiento del Sol marcaba los tiempos de siembra, cosecha y pastoreo, convirtiéndose en una referencia fundamental para la vida cotidiana.

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En el hemisferio norte, la celebración coincide con el período más luminoso del año, cercano al solsticio de verano. Para los pueblos antiguos, el Sol representaba la vida, la fertilidad y la abundancia. Por eso encendían grandes hogueras con el objetivo simbólico de fortalecer su energía y proteger a la comunidad durante los meses siguientes.

El origen de las fogatas de San Juan

Las fogatas son el elemento más representativo de la festividad. Históricamente, el fuego fue considerado un instrumento de purificación capaz de alejar enfermedades, malos espíritus y energías negativas. Celtas, romanos y otros pueblos europeos realizaban ceremonias similares mucho antes de la expansión del cristianismo.

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Con el paso de los siglos, la Iglesia incorporó estas prácticas populares y las vinculó al nacimiento de San Juan Bautista, celebrado cada 24 de junio. De esta manera, una tradición relacionada con los ciclos de la naturaleza pasó a integrarse dentro del calendario cristiano sin perder gran parte de sus símbolos originales.

La costumbre de saltar las llamas también tiene un profundo significado. En distintas regiones de España, Portugal y América Latina se cree que atravesar el fuego varias veces ayuda a dejar atrás las dificultades del pasado y atraer salud, prosperidad y buena fortuna para el año que comienza.

Por qué se queman los deseos en la Noche de San Juan

Uno de los rituales más difundidos consiste en escribir deseos, metas o situaciones que se desean superar y arrojarlos al fuego. La creencia sostiene que las llamas transforman simbólicamente esos anhelos y los elevan hacia el universo, favoreciendo su cumplimiento.

Del mismo modo, muchas personas escriben en papel aquello que desean dejar atrás: miedos, frustraciones, relaciones dolorosas o experiencias negativas. Al quemarlos, realizan un acto de liberación emocional que representa el cierre de una etapa y el inicio de otra.

Más allá de las creencias espirituales, antropólogos e historiadores coinciden en que estos rituales cumplen una función social y psicológica. Permiten expresar esperanzas, reforzar la identidad colectiva y generar una sensación de renovación que acompaña los cambios de estación.

Los rituales con agua y hierbas que acompañan la celebración

Además del fuego, el agua ocupa un lugar central durante la Noche de San Juan. En numerosas localidades costeras existe la tradición de bañarse en el mar a medianoche o saltar determinadas olas para atraer salud y protección.

Otra costumbre muy extendida consiste en preparar el llamado "agua de San Juan". Para ello se colocan flores y hierbas aromáticas como romero, lavanda, ruda, menta o salvia en un recipiente que permanece al aire libre durante toda la noche. Al amanecer, esa agua se utiliza para lavarse el rostro como símbolo de purificación y buena fortuna.

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Las llamadas hierbas de San Juan también ocupan un papel destacado. En distintas regiones de Europa se las recolecta durante la víspera del 24 de junio porque se considera que alcanzan su máximo poder protector y curativo gracias a la energía especial de esa noche.

Una tradición que sigue viva en todo el mundo

Actualmente, la Noche de San Juan se celebra en países como España, Portugal, Italia, Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y Argentina, donde cada comunidad adapta la festividad a sus propias costumbres. En algunas ciudades se realizan enormes fogatas comunitarias, mientras que en otras se queman muñecos, muebles viejos o estructuras construidas especialmente para la ocasión.

En Argentina, una de las expresiones más conocidas es la tradicional quema de muñecos en el barrio de La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, una práctica que combina arte popular, participación vecinal y el simbolismo ancestral del fuego renovador.