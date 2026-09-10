La cadena española "El Corte Inglés" tuvo que retirar de todas sus locales fisicos y de su plataforma web una remera para menores, tras desatarse una ola de indignación y denuncias en redes sociales. La polémica estalló en los primeros días de septiembre de 2026 debido al lema impreso en inglés "Small ones are more juicy" ("Chiquititas son más jugosas", en castellano), que fue cuestionado por colectivos sociales y cientos de usuarios al considerar que lo que dice la prenda tiene una clara carga sexual y fomenta la hipersexualización infantil.



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La prenda en cuestión consistía en una musculosa infantil ornamentada con volados que incluía el polémico texto junto a la ilustración de un kiwi cortado. Aunque en una traducción literal y aislada el mensaje parecía hacer referencia directa a las características de la fruta, la combinación del eslogan con ropa diseñada para menores de edad encendió las alarmas de inmediato en plataformas como X, Instagram y TikTok. Los usuarios criticaron el peligroso doble sentido del texto y cuestionaron los filtros éticos y de revisión de El Corte Inglés antes de lanzar un diseño al mercado.

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La controversia toma una dimensión todavía más grande dado que resulta muy grave que personas vinculadas a la industria de la moda hayan considerado apropiado incorporar un eslogan de estas características en una prenda destinada a menores, en un contexto en el que una de cada cinco niñas es víctima de abuso sexual durante la infancia. A esto se suma la representación de una niña racializada en la estética de la prenda, dado que son las niñas que migran las principales víctimas de trata y explotación sexual.



Frente a la cantidad de quejas y los llamados a boicotear la marca, El Corte Inglés bloqueó el artículo en su catálogo web y removió el stock de sus locales comerciales. La prenda se encontraba, además, en liquidación. En el momento en que comenzó a circular la captura, la camiseta tenía un 70% de descuento y podía adquirirse por 3,89 euros, frente a los 12,99 euros de su precio original.

No está claro cuánto tiempo permaneció disponible ni cuántas unidades pudieron haberse vendido antes de su retirada. Algunas personas incluso señalaron que, al no comprender el significado de la frase en inglés, habían interpretado el diseño únicamente como una referencia al kiwi.

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Pese a haber retirado el producto, El Corte Inglés optó por mantener silencio institucional, sin emitir hasta la fecha un comunicado oficial explicativo sobre cómo ocurrió el fallo en su cadena de aprobación de diseños.

Menores, sexualización y los límites de la IA

La polémica por la musculosa de El Corte Inglés abre un debate necesario frente a una sociedad que enfrenta nuevos desafíos para proteger a niños y niñas frente a contenidos sexualizados. En Estados Unidos, un reciente fallo judicial volvió a poner en discusión los límites legales frente a la generación de imágenes sexuales de menores mediante inteligencia artificial.

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito confirmó la desestimación de un cargo por posesión contra Steven Anderegg, un hombre de Wisconsin investigado por tener cientos de imágenes sexuales explícitas de menores generadas con IA. El caso se apoyó en un precedente de la Corte Suprema de 2002 que estableció una distinción entre el material de abuso sexual infantil real y determinadas representaciones virtuales en las que no participaron menores reales. Es decir, si el material registra abusos sexuales a menores, se condena, si los abusos sexuales a menores son representados por menores hechos con IA, la situación legal puede ser diferente y, en determinados casos, quedar protegida por la libertad de expresión en Estados Unidos.

La resolución generó preocupación porque esas reglas fueron establecidas mucho antes de la actual capacidad de las herramientas de inteligencia artificial para producir imágenes cada vez más realistas. El propio juez John Z. Lee advirtió que los precedentes fueron dictados en una época en la que las capacidades de la IA eran prácticamente inimaginables.

RM/fl