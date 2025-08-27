El 31 de marzo de 2018, ante la mirada atónita de Mercedes Ninci, Guillermo Coppola y Gustavo Grabia, la fallecida modelo Natacha Jaitt lanzó una de las bombas mediáticas más recordadas del siglo XXI. Lo hizo nada menos que sentada en la mesa de Mirtha Legrand.

Aquella noche, Jaitt denunció públicamente la existencia de una presunta red de corrupción de menores vinculada al mundo del espectáculo, deportivo e incluso religioso. Entre los señalados, de altísima exposición pública, se encontraban miembros de la producción de la edición argentina del reality show “Gran Hermano” (GH).

La mesa de Mirtha Legrand en la que Natacha Jaitt denunció abusos sexuales en el mundo del espectáculo

Aunque no fue nombrado por Jaitt en esa oportunidad, uno de los productores de GH era Marcelo Corazza, que en 2001 había sido el primer ganador del certamen.

Cinco años después de aquel episodio, el 20 de marzo de 2023, la Justicia dispuso la detención de Corazza por un hecho que se habría producido en 2001, en el que se lo acusa de corromper sexualmente a un menor de 14 años.

La causa también indica que Corazza podría haber formado parte de una organización dedicada a reclutar, abusar y explotar sexualmente a varones, principalmente menores, en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones.

Tras cinco meses de prisión preventiva en el penal de Ezeiza, Corazza fue liberado el 31 de octubre de 2023. La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo bajo la figura legal de "caución juratoria", lo que significa que el exproductor de GH quedó en libertad bajo palabra.

Este miércoles 27 de agosto, comenzará el juicio oral contra el ex Gran Hermano, acusado de presunta corrupción de menores, que se llevará a cabo a partir de las 09:30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

El exproductor afrontará el juicio junto a otros cuatro imputados. Todos están procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

De acuerdo con la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la investigación del juez Lijo, los imputados reclutaban varones menores de edad con el supuesto objetivo de “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

Según los fiscales, estas acciones habrían ocurrido en CABA y en las provincias de Buenos Aires y Misiones, al menos desde 1999 hasta marzo de 2023.

Marcelo Corazza: "No me defendí nunca hasta ahora"

Este martes, Corazza fue interceptado por una cronista del programa Intrusos y afirmó: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. No me defendí nunca hasta ahora”.

“Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, reiteró, y agregó sobre su llegada al juicio: “Quiero que termine todo este mal momento ya. Soy inocente”.

Nunca se supo exactamente la procedencia de la información que lanzó la exvedette, y tampoco la veracidad o falsedad de sus acusaciones. Lo cierto es que, a causa de sus acusaciones, se abrió una causa por abuso infantil en el club Independiente, que derivó en diversas detenciones y posteriores liberaciones. Esa investigación jamás llegó a una resolución judicial definitiva que esclareciera los hechos denunciados.

Once meses después de las explosivas declaraciones de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, el 23 de febrero de 2019, la modelo fue sorpresivamente hallada sin vida en el salón de fiestas Xanadú, ubicado en Villa La Ñata, partido de Tigre. Tenía 41 años.

Según el informe policial, su cuerpo fue encontrado desnudo sobre una cama de una de las habitaciones del lugar. La causa de su muerte fue determinada como una insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón y una falla multiorgánica, atribuida al consumo de cocaína y alcohol. No se detectaron signos de lesiones externas ni de intervención de terceros.

La investigación judicial, que incluyó pericias toxicológicas y el análisis de dispositivos electrónicos de la víctima, concluyó que no hubo indicios de un crimen. Sin embargo, familiares y allegados de Jaitt mantuvieron dudas sobre las circunstancias de su muerte.

En redes sociales, surgieron teorías de todo tipo que sugieren un posible asesinato, relacionado con sus denuncias públicas. En marzo de 2024, la causa fue archivada por los fiscales Martín Otero y Lida Osores Soler, quienes ratificaron que no hubo delito en su fallecimiento.

Natacha Jaitt lanzó en 2018 una bomba que incluía abusos sexuales en el ámbito deportivo y del mundo del espectáculo

Los trabajos en televisión de Marcelo Corazza

Marcelo Corazza alcanzó notoriedad pública en 2001, cuando ganó la primera edición argentina de “Gran Hermano”, emitida por Telefe. Ingresó al reality como suplente y se convirtió en el primer campeón del formato en el país.

Tras su paso por el programa, se desempeñó como conductor. En 2002 condujo el ciclo infantil “Megatrix”, junto a Sabrina Carballo, y luego estuvo al frente del programa solidario "Dar es Dar".

Marcelo Corazza fue detenido el 20 de marzo de 2023 acusado de abuso sexual a menores de edad

Con el paso de los años se alejó de las cámaras y comenzó a trabajar detrás de escena como productor en Telefe. Participó en producciones como “Mosca y Smith” (2005), “Pequeñas Victorias 2” (2021), “La Máscara” (2022) y “El Primero de Nosotros” (2022).

En un fallo sin precedentes, Argentina tipifica como delito la creación de imágenes de abuso infantil con inteligencia artificial

Dentro de la estructura de Telefe, también volvió a vincularse con “Gran Hermano” en distintas ediciones. Allí cumplió funciones de producción y coordinación, tanto en los debates como en las galas. Además, asumió el rol de “Gran Primo”, el nexo con los participantes cuando la voz tradicional de “Gran Hermano” no estaba presente.

En 2023, tras ser imputado en la causa judicial por abuso sexual de menores, fue suspendido de sus funciones en Telefe. Desde entonces dejó de trabajar en televisión. Actualmente, se desempeña como profesor en un gimnasio en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires.

