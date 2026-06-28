Otro fin de semana con rutas trágicas: tres muertos en dos accidentes en Santa Fe y el Camino Centenario

Todos los fines de semana suelen ser escenarios de muertes en las rutas, y en las últimas horas se registraron tres muertos y cuatro heridos como consecuencia de dos accidentes viales. Uno de los siniestros ocurrió en la localidad bonaerense de City Bell, en el conocido Camino Centenario hacia La Plata, mientras que el segundo sucesoo trágico ocurrió en Casilda, provincia de Santa Fe, con víctimas de 17 y 24 años, además de algunos heridos.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, el primer accidente, en el que murió un motociclista de 39 años, se produjo este sábado en el marco de como consecuencia de un choque en cadena en Camino Centenario, entre 476 y 481, como decíamos a la altura de City Bell.

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Tras ser alertados por el accidente, efectivos policiales se acercaron al lugar de los hechos y advirtieron que el siniestro había sido protagonizado por un vehículo Volkswagen Senda, una camioneta Renault Alaskan y una motocicleta Yamaha Cygnus tipo scooter.

La única víctima fatal del accidente era un hombre que se encontraba tendido sobre la calzada sin signos vitales, el cual fue identificado como Axel Jeremías Oliva, de 39 años, quien conducía la motocicleta que estuvo involucrada en el accidente.

Desde NA indicaron que fuentes del caso explicaron que la moto habría chocado inicialmente con el Volkswagen Senda, conducido por Fernando García Campos. Tras el impacto, el motociclista cayó sobre la calzada y luego fue embestido por la camioneta conducida por Carolina Báez.

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Hasta el momento, no se habrían localizado testigos presenciales del hecho. La causa fue caratulada como "Homicidio culposo" y quedó en manos de la Fiscalía N°14 dirigida por Ana Scarpino, quien aún no tomó ninguna decisión con respecto a los otros automovilistas implicados.

En Casilda, tragedia de jóvenes

El segundo accidente del fin de semana ocurrió durante a madrugada del sábado en la provincia de Santa Fe, donde se registraron dos muertos y cuatro heridos de diferente consideración como consecuencia de un violento accidente ocurrido sobre la ruta provincial 26.

Según detalló NA, siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en las afueras de Casilda, donde un vehículo en el que viajaba un grupo de 6 amigos, todos oriundos de las localidades de Zavalla y Pérez, perdió el control al atravesar una curva, motivo por el que se despistó y dio varios tumbos sobre la banquina.

El grupo que sufrió el accidente regresaba hacia Carcarañá en un vehículo Peugeot 208 tras haber pasado la noche en un boliche de Casilda. Las víctimas fatales del siniestro fueron identificadas como Lola y Ramiro, de 17 y 24 años respectivamente.

La joven, menor de edad, murió en el lugar como consecuencia de la fuerza del impacto, mientras que el joven fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro de salud cercano. No obstante, falleció horas más tarde como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

A partir de las primeras reconstrucciones de los investigadores, el conductor habría perdido el control del vehículo al ingresar a una curva de la ruta, momento en el que el automóvil abandonó la calzada y comenzó a dar varios vuelcos hasta quedar detenido sobre la banquina.

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Si bien aún no se establecieron las causas precisas del siniestro, una de las principales hipótesis de los investigadores indica que el rodado circulaba a una velocidad elevada al momento en el que tomó la curva, por lo que volcó con una fuerza tal que provocó que los ocupantes salieran despedidos del vehículo.

Solo uno de los ocupantes quedó atrapado entre los restos del automóvil y debió ser rescatado por el equipo de emergencias, conformad por los Bomberos Voluntarios de Casilda, personal del servicio de emergencias médicas, efectivos de la Unidad Regional IV de la Policía de Santa Fe y equipos sanitarios.

Los cuatro sobrevivientes fueron trasladados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, ambos en Casilda, aunque, ante la gravedad de dos de los pacientes, se activó un protocolo de derivación aérea hacia el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

AS.