El paro de colectivos convocado por la UTA (Unión Tranviarios Automotor) para este viernes 6 de febrero afecta al menos a 16 líneas que recorren el AMBA. Los colectiveros argumentan que el cese de actividades se debe al incumplimiento salarial y viáticos a los choferes pertenecientes a las empresas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA), Empresa 2016 y San Juan Bautista.

Desde las 00 horas de la jornada de hoy, las unidades de transporte dejaron de circular y permanecerán sin brindar servicio hasta nuevo aviso en el marco de la medida gremial.

El paro de colectivos que se inició a la medianoche e impactó en varías líneas de micros del conurbano podría extenderse “si no hay avances en las negociaciones”, expresaron los gremios.

Paro de colectivos en el AMBA

La medida de fuerza afecta a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en zonas del norte y sur del conurbano bonaerense y parte de CABA.

Delegados de la firma MOGSM manifestaron que “el derecho básico y elemental que es el pago de salarios en tiempo y forma, se ve vulnerado una vez más” y en la antesala del paro de colectivos sostuvieron que “no depositaron sueldos ni viáticos, por lo que a partir de las 0 horas del día 6 se realizará abstención de tareas”.

Qué líneas no circulan hoy, 6 de febrero de 2026, por el paro de colectivos

A continuación se detallan las líneas de micros que no se encuentran circulando en el marco del paro de colectivos de este viernes 6 de febrero en el AMBA:

-MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603, 619;

-MOGSM: 333, 407, 437, 707;

-San Juan Bautista: 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512, y 513;

-Línea 22, con recorrido de Quilmes a Retiro; 166, que va de Palermo a Morón y las 236, 504 y 634.

Paro de colectivos: Qué áreas del territorio bonaerense se ven afectadas

Entre las mencionadas se encuentra la línea 707 que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el norte del conurbano bonaerense, la 407 que enlaza CABA con el norte del conurbano del territorio bonaerense y la 504 que conecta Merlo e Ituzaingó, localidades cabeceras de la zona oeste del Gran Buenos Aires con la Capital Federal.

Además, es de suma importancia subrayar la retención de tareas por parte de los choferes de las líneas: 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513, que recorren zonas del norte y sur del conurbano bonaerense.

