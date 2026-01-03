Patagonia: ya alertan por el riesgo de los incendios

Dos ciudades patagónicas emblemáticas, Bariloche y El Bolsón, se encuentran bajo riesgo “muy alto” de incendios forestales para los primeros días de 2026, debido al clima seco y cálido. Por eso, las autoridades solicitan extremar cuidados para evitar el inicio de focos ígneos.

El gobierno de Río Negro indicó, tras el último informe diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif), que en los próximos días Bariloche y El Bolsón serán dos ciudades que se podrán ver afectadas por focos de incendio en distintas zonas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

En Bariloche, el índice de peligrosidad es muy alto y en la jornada del jueves se registró un incendio en la barda del Ñireco, hacia donde se dirigieron cuatro móviles con diez combatientes y se solicitó apoyo aéreo. En el operativo también trabajaron Bomberos Voluntarios y Protección Civil.

En El Bolsón, el índice de peligrosidad también es muy alto, mientras que en la región General Conesa-Guardia Mitre pasa a ser extrema.

En este marco, una cuadrilla del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales viajó a la zona de Alto Chubut para colaborar en la extinción de un incendio forestal, mientras que en paralelo se realizan recorridas preventivas en refugios y sectores alejados de la zona urbana.

Frente a este escenario, se pidió colaboración con vecinos y turistas para evitar la propagación de los incendios, por lo que, durante la vigencia de la emergencia ígnea en Río Negro, “está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación”.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en fuertes multas.