PERFIL agradece las condolencias por el fallecimiento de Alberto Fontevecchia

La muerte el pasado fin de semana de Alberto Guido Fontevecchia, cofundador de Editorial PERFIL, derivó en la recepción de numerosos mensajes de condolencias, que tanto la empresa como la familia Fontevecchia agradecen profundamente. La lista se detalla a continuación:

Gobierno Nacional:

Alberto Fernández, Sergio Massa, Santiago Cafiero, Aníbal Fernández, Claudio Moroni, Juan Zabaleta, Tristán Bauer, Daniel Filmus, José Ignacio de Mendiguren, Gabriel Rubinstein, Jaime Perczyk, Juan Ross, Jorge Argüello, Bernarda Llorente, Ricardo Alfonsín.

Gobiernos provinciales:

Horacio Rodríguez Larreta (CABA), Juan Schiaretti (Córdoba), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe), Jorge Capitanich (Chaco).

Justicia:

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (Corte Suprema), Federico Villena, Luis Moreno Ocampo, Sandra Arroyo Salgado, Luis Moretti, Oscar Pellicori, Estudio Palermo Picorelli y Asociados, profesionales del Estudio Biscard, Marcelo Gebhardt, Liliana Bein, Domingo Rodríguez.

Empresas :

Eduardo Eurnekian (Aeropuertos 2000), Diego Lerner (Disney), Jorge Brito (Banco Macro), Alejandro y Marcos Bulgheroni (PAE), Alberto Pierri (Telecentro), Carlos Lorefice Lynch (Canal 9), Rubén Chernajovsky (Newsan), Oscar Andreani, Guillermo Rivaben (Salesforce), Jorge Valdés Rojas (Vistage Argentina), Martín Cabrales (Cabrales SA) Juan Pablo Maglier (DF Entertaiment), Marcelo Fígoli (Alpha Group), Pedro Stier (Multifinanzas), Luis Galli (Newsan), Alan Faena, Teddy Karagozian, Miguel Galuccio (Vista), Antonio Aracre (Syngenta), Diego Mac Dougall (Supercanal), Darío Turovelzky (Viacom/Telefe), Tomás Pförtner (Pförtner SA), Hugo Sigman, Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Darío Werthein (Direct TV), Agustín de la Reta (Punto a punto), Jorge Rendo (Clarín), Daniel Vila y José Luis Manzano (Edenor), Doris Capurro, Santiago Soldati, Guillermo Campanini, Fernando Marín, Raúl Olmos y Marcelo Carbone (Crónica), Martín Kweller (Kuarzo), José Urtubey (Celulosa), Gerardo Werthein, Pierpaolo Barbieri (Ualá), Martín Umarán y Guibert Englebienne (Globant), Osvaldo Ofman (Corfan), Gustavo Yankelevich, Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Gabriel Martino, Daniel Hadad (Infobae), Julio Saguier y Luis Saguier (La Nación), Gustavo Grobocopatel (Grobo), Alejandro Tamer (Despegar), Hernán Birencwajg (Artear), familia Pescarmona, Martín Mercado (Mercado Mc Cann), Guillermo Seita (Management&Fit), Luis Pagani (Arcor), Andrés Wolberg-Stok, Fernando Fontanella, Calixto Zabala, Graciela Romer, Mike Greehan (Cue Ball), Arturo Curatola, Alejandro Díaz (AmCham), Eduardo Lerner (IPESA), Carolina Barros (Aeropuertos 2000), Martín Ancarola (PAE), Néstor Pricolo, Ángel Padula (Telered), Marcos Terzano, Bruno Quintana, Marcelo Burman, Miguel Ángel Arrigoni, Ricardo y Fini Braun (D&D), Ramon Chozas, (CODIPA), Marcelo Figueiras y María Laura Leguizamón (Laboratorios Richmond), Alberto Durand, Marcelo Nieto, Luis Costa, Cecilia Luchia Puig, Alexis Plagos, Mónica Avalos, Sofía Corral (Santander), Alejandro Massot, Dr. Jorge Goldberg, Alberto Cormillot, Emir Carrillo y Asoc., Constancio Vigil, Pablo Gutkin, Víctor Roldán (Turner), José González, Alfredo Nicolosi, Marcelino Antonio Silva Junior, Alberto Durand , Marcelo Nieto, Familia Estrada (Bodega Costa y Pampa), Andrés Mattson (Camco), Francisco de Narváez (Walmart).

Economistas:

Carlos Melconian, Marina Dal Poggetto, Domingo Cavallo, Hernán Lacunza, Miguel Kiguel, Juan Carlos De Pablo, Dante Sica.

Academia:

Aníbal Jozami (rector de la Universidad Tres de Febrero), Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti (rector y vicerrector de la UBA), Juan Carlos Rabatt y María Belén Baqué (rector y decana de la Universidad Siglo XXI), Samuel Cabanchik (UBA), Alberto Allemand (rector de la Universidad CAECE), Alberto Barbieri (ex rector de la UBA), Javier Aga (decano de la Universidad del Litoral), Isidro Cheresky (profesor de la UBA), Daniel Sabsay (presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional), Juan Eduardo Tesone (UBA).

Políticos:

Facundo Manes (diputado), Patricia Bullrich (presidenta del PRO), Roberto Lavagna (ex ministro de Economía), Mar tín Lousteau (senador), Daniel Scioli (embajador en Brasil), Felipe Solá (ex gobernador bonaerense y canciller), Juliana Di Tullio (senadora), Margarita Stolbizer (diputada), Guillermo Dietrich (ex ministro de Transporte), Oscar Moscariello (ex presidente de la Legislatura de CABA), Fabián Perechodnik (vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense), Julián Domínguez (ex ministro de Agicultura), Gastón Manes (vicepresidente de la UCR bonaerense), Felipe Miguel (jefe de Gabinete de CABA), Diego Santilli (diputado), Diego Valenzuela (intendente Tres de Febrero), Abel Furlán (secretario general de la UOM), José Luis Espert (diputado), Silvina Giudici (ex presidente del Enacom), Zulema Menem hija, Santiago Montoya (ex director de ARBA), Rodolfo D’Onofrio, Víctor Santa María (PJ Capital), Jorge Macri (ministro de Gobierno de CABA), Martín Guzmán (ex ministro de Economía), Juan Grabois, Federico Storani (ex ministro del Interior), Ginés González García (ex ministro de Salud), Andrés Ibarra (ex ministro de Modernización), Pablo Avelluto (ex ministro de Cultura), Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Graciela Camaño (diputada), Gustavo Beliz (ex secretario de Planeamiento), Susana Malcorra (ex canciller), Alberto Kohan (ex secretario general de la Presidencia), Leandro Cuccioli (ex director de la AFIP), José Octavio Bordón (ex gobernador de Mendoza), Enrique Avogadro (ministro de Cultura de CABA), Sergio Abrevaya (legislador de CABA), Diego Guelar (ex embajador en China), Graciela Fernández Meijide (ex ministra de Desarrollo Social), Cristian Ritondo (presidente del bloque PRO en Diputados), Ernesto Sanz (ex presidente de la UCR), Hernán Lombardi (ex ministro de Cultura de CABA), Jesús Rodríguez (ex auditor general de la Nación), Christian Coelho (secretario de Medios de CABA), Alberto Abad (ex director de la AFIP), José Luis Machinea (ex ministro de Economía), Guillermo Moreno (ex secretario de Comercio Interior), Federico Pinedo (ex senador), Albino Gómez (ex embajador), Antoni Gutiérrez-Rubí, Luis Kreckler (embajador).

Artistas:

Nacha Guevara, Santiago del Moro, Marcelo Tinelli, Guido Kaczka, Graciela Borges, Leonor Benedetto, Cris Morena, Esmeralda Mitre, Pablo Echarri, Oskar Blotta.

Instituciones:

Ricardo Gil Lavedra (presidente del Colegio de Abogados), Luis Ovsejevich (Konex), Ezequiel y Juan Carlos Cassagne (Academia de Derecho), José Abadi (miembro titular de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional), Jorge Knoblovits y Alejandro Zuchowicki (DAIA), Sergio Lamas y Fabián Castillo (Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA), Eugenio Sosa Mendoza (Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires, AEDBA), Bruno Quintana (Jockey Club Argentino), Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Gustavo Guillermé (Congreso Mundial Intercultural e Interreligioso), Jorge Canteros (UBA), Silvia ONS (UBA), Juan Eduardo Tesone (UBA), Asociación Industria y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACYP), Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (SDDRA), Banco Ciudad.

Embajadas:

Fabrizio Lucentini (Italia), Hovhannés Virabyan (Armenia).

Periodistas:

Joaquín Morales Solá, Claudio Escribano, Marcelo Longobardi, Ricardo Kirschbaum, María Laura Santillán, Fernando González, Mario Santucho, Horacio Verbitsky, Eleonora Gossman, Pablo Sirvén, Luis Novaresio, Rodolfo Barili, Silvia Naishtat, Alberto Muney, Alejandro Horowicz, Jorge Lanata, Marcelo Molina, Héctor D’Amico, Carlos Campolongo, Eduardo Feinmann, Santo Biasatti, María Areces, Edi Zunino, Alfredo Scocimarro, María O’Donnell, Néstor Barreiro, Juan Cruz Ávila, Román Lejtman, Hugo Ferrer, James Neilson, Claudio Gurmindo, Jorge Sigal, Jorge Fernández Díaz, José Ignacio López, Teresa Pacitti, Jorge Elías, Silvia Fesquet, Úrsula Ures, Analía Argento, Fernando Meaños, Nuria Am, Juan Tesone, Juani Fernández Juve, Jorge Raventos, Roberto García, Sergio Berensztein, Carlos Lunghi, Edgardo Martolio, Mario Terzano, Gustavo Sylvestre, Bob Cox, Damián Nabot, Malele Penchasky, Daniel Van Der Beken, Jaime Bayly, Claudio Jacquelin, Fernán Saguier, Nelson Castro, Norma Morandini, Eduardo van der Kooy, Roberto Guareschi, Hugo Alconada Mon, Fernando Ruiz, Fernando Bravo, Daniel Santoro, Hinde Pomeraniec, Daniel Dessein, Miguel Wiñazki, Carlos Roberts, Alicia de Arteaga, Julián Gallo, Gervasio Marques Peña, Laura Muchnik, Diego Fuentes, Diego Garazzi, Cata De Elía, Roberto Suárez, Raúl Pedone, Juan Boglione, Carlos Lauría, Carlos Jornet, Francisco Muñoz, Carlos Azzariti, Pablo Deluca, Guillermo Ignacio, Alberto Amato, Norberto Frigerio, Liliana Parodi, Alex Milberg, Liliana Di Rezo, Ricardo Gerardi, Sergio Kiernan.

Militares:

Martín Balza (ex jefe de las Fuerzas Armadas ), Martín Paleo (jefe de las Fuerzas Armadas).

Y todo el personal de Perfil.

Al cierre de esta lista siguen llegando condolencias.