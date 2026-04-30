Prefectura aeroevacuó a un tripulante con múltiples fracturas de un buque pesquero en Puerto Deseado.

Un operativo de máxima urgencia y precisión se desplegó en las últimas horas en aguas del Atlántico Sur, donde el personal de Prefectura Naval Argentina logró aeroevacuar a un tripulante del buque pesquero “API VII”, que sufrió múltiples fracturas expuestas en su pierna izquierda mientras realizaba tareas a bordo. La maniobra de rescate fue uno de los momentos más críticos del operativo de emergencia.

Según se informó, el capitán del barco fue quien dio aviso a la autoridad al ver la gravedad del cuadro que padeció el navegante. El marinero presentaba fracturas de tibia, peroné y fémur, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

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La comunicación permitió establecer radioconsultas con profesionales sanitarios de la institución, quienes brindaron instrucciones precisas para estabilizar al herido mientras se organizaba el rescate.

El procedimiento se desarrolló aproximadamente a 157 kilómetros de la costa del puerto patagónico, según precisó a Perfil la Autoridad Marítima Nacional a través de un comunicado.

Un despliegue aéreo en condiciones extremas

Frente a la urgencia del caso, se montó un operativo coordinado por la Prefectura Naval Argentina que incluyó el despegue de una aeronave y un helicóptero desde Comodoro Rivadavia.

Por medio del comunicado oficial, se detalló que a bordo de la aeronave de ala rotatoria viajaban nadadores de rescate altamente entrenados y un médico, preparados para intervenir en un escenario complejo, con el buque en movimiento y en mar abierto.

La maniobra de rescate fue uno de los momentos más críticos. Una vez que el helicóptero logró posicionarse sobre la embarcación, el equipo descendió para asegurar al tripulante herido. En una operación de alta precisión, se concretó el izado del paciente, que fue trasladado de inmediato a la aeronave para iniciar su evacuación aérea.

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Prefectura aeroevacuó a un tripulante con múltiples fracturas de un buque pesquero en Puerto Deseado.

Durante el vuelo sanitario hacia el aeródromo de Puerto Deseado, el paciente recibió las primeras atenciones médicas a bordo, en un intento por estabilizar su cuadro antes de su ingreso a un centro de salud.

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Tras arribar a destino, una ambulancia aguardaba en pista para completar el traslado hacia el hospital distrital de la ciudad, donde el tripulante quedó internado bajo observación médica.

PM/ff