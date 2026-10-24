Puerto Madero: buscan desalojar el único puesto de diarios y los vecinos piden que siga abierto

El puesto está ubicado en la plazoleta Juan Manuel Fangio, en la esquina de Azucena Villaflor y Aimé Painé. Miranda comenzó a trabajar en el barrio con caballetes y tablones, hasta que en 2021 consiguió instalar la estructura actual. Desde entonces, el espacio se convirtió en un punto de venta de diarios y revistas para residentes y trabajadores de la zona.

Sin embargo, la continuidad del puesto está en discusión. El organismo de control considera que el permiso está vencido y le exige regularizar su situación. Las intimaciones recibidas contemplan la posibilidad de una multa y el retiro de la estructura si no se resuelve la situación administrativa.

Puesto de diarios

Frente a este escenario, los vecinos buscan que el canillita pueda permanecer en el lugar. Entre los argumentos que plantean está la importancia de conservar el único punto de venta de diarios y revistas del barrio, en un contexto en el que este tipo de comercios perdió presencia en distintos sectores de la ciudad.

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La discusión también se da en medio de la instalación de nuevos puestos gastronómicos en distintos accesos a Puerto Madero. Se trata de módulos destinados a la venta de alimentos y bebidas que forman parte de una nueva propuesta comercial para la zona. En ese contexto, los vecinos cuestionan que se avance con la posibilidad de retirar el puesto de diarios mientras se incorporan otros espacios de venta.

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El futuro del comercio dependerá de cómo se resuelva la situación del permiso. Mientras tanto, los vecinos sostienen el reclamo para evitar el cierre y buscan que Miranda pueda seguir trabajando en el lugar donde desarrolla su actividad desde hace más de dos décadas.