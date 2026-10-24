Día Mundial de la Pasta: promociones, música en vivo y autos antiguos

Buenos Aires tendrá un fin de semana con propuestas gastronómicas y culturales dedicadas a dos tradiciones de la identidad porteña: la pasta y el café. Este domingo 25 de octubre, más de 70 casas de pastas ofrecerán descuentos y promociones especiales por el Día Mundial de la Pasta. En tanto, el lunes 26 habrá actividades gratuitas en distintos bares de la Ciudad, con música en vivo, recorridos temáticos y autos antiguos.

La iniciativa busca destacar el lugar que ocupan estos establecimientos en la vida cotidiana y las costumbres de los porteños, a través de propuestas que combinan gastronomía, historia y espectáculos.

Día Mundial de la Pasta: descuentos y promociones

En el marco del Día Mundial de la Pasta, que se celebra el 25 de octubre, más de 70 casas de pastas adheridas participarán de una jornada con ofertas especiales para sus clientes.

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Entre las promociones previstas habrá descuentos del 50% en la segunda unidad y propuestas de 2x1 en productos seleccionados, entre otras alternativas. Las condiciones dependerán de cada establecimiento participante. Los comercios adheridos y los detalles de las promociones se pueden consultar en el mapa de establecimientos participantes⁠.

La actividad se desarrolla a través de BA Capital Gastronómica, con la participación del Ministerio de Desarrollo Económico porteño y el Centro de Fabricantes de Pastas Frescas de la Capital Federal.

El objetivo es acompañar a los fabricantes y comerciantes locales, además de poner en valor una actividad vinculada con las tradiciones familiares y el movimiento económico de los barrios.

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Día de los Cafés Porteños: música y recorridos gratuitos

El lunes 26 de octubre será el turno de los cafés porteños. La fecha fue establecida por la Legislatura de la Ciudad en el año 2000 y coincide con la inauguración del Café Tortoni, ocurrida el 26 de octubre de 1894, sobre la avenida de Mayo.

Para celebrar la jornada, el Ministerio de Cultura porteño y la Cámara de Cafés y Bares de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) organizaron una programación con actividades culturales gratuitas en distintos puntos de Buenos Aires.

La propuesta incluirá un circuito de autos de colección con músicos a bordo, que realizarán paradas frente a diferentes establecimientos para ofrecer espectáculos. También habrá una nueva edición del ciclo Músicas del Mundo, con presentaciones de tango, música celta, ritmos rioplatenses, música francesa y canciones criollas.

El recorrido de los autos antiguos

El circuito comenzará a las 17 en el bar El Viejo Buzón, ubicado en Neuquén 1100, en Caballito. El cronograma continuará de la siguiente manera:

- 17.30: Tienda de Café, avenida Honorio Pueyrredón 1121, Caballito.

- 18: Tienda de Café, avenida de Mayo 799, Monserrat.

- 18.30: Café Martínez, Talcahuano 948, San Nicolás.

- 19: Mar Azul, Tucumán 1700, San Nicolás.

- 19.30: Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1699, San Nicolás.

- 20: Plaza Dorrego, Defensa 1098, San Telmo.

Los vehículos antiguos recorrerán estos puntos como parte de una actividad que busca vincular la historia de los cafés con el patrimonio urbano y las expresiones musicales.

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La programación de Músicas del Mundo

El ciclo Músicas del Mundo tendrá seis presentaciones en bares y cafés porteños. La agenda comenzará a las 17.30 y se extenderá hasta las 21, con propuestas de distintos géneros.

El cronograma completo es el siguiente:

- 17.30: El Colonial (avenida Belgrano 599). El arquitecto Horacio Spinetto brindará una conferencia sobre la historia de los bares.

- 18: La Biela (Quintana 600). Presentación de Sete Netos, con música celta.

- 19: El Símbolo (avenida Corrientes 3787). Lucrecia Merico presentará Noche Rea, un espectáculo de tango.

- 20: El Gato Negro (avenida Corrientes 1669). Cardenal Domínguez y Hernán Reinaudo ofrecerán un repertorio de música rioplatense.

- 21: Almacén y Bar Lavalle (Lavalle 1699). Presentación de Les Hédonistes, con música francesa.

- 21: Confitería Saint Moritz (Esmeralda 894). El Dúo Criollo Argentino interpretará música criolla.

Con descuentos en casas de pastas durante el domingo y una programación cultural distribuida en diferentes barrios el lunes, las actividades reunirán propuestas para disfrutar de dos costumbres arraigadas en la historia gastronómica y social de Buenos Aires.