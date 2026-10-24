Conartevas: la muestra de Mendiolaza suma pintura, fotografía y charlas

Instalada en el Club House del Country Estancia Q2, la muestra suma este año nuevos sectores para albergar diversas expresiones plásticas. En este sentido, Mariano Castañeda, organizador del evento junto a Gracia Escarguel, señala que “este es el sexto año que hacemos Conartevas Escultura aquí en Estancia Q2, en Mendiolaza, y este año incorporamos más metros de recorrido y dos nuevas secciones”.

En efecto, la ampliación del circuito responde al deseo de ofrecer un panorama visual diversificado. Al respecto, Castañeda explica: “Agregamos también la sección Pequeño Formato, con obra pictórica y también de fotografía porque la idea es sumar —además de la escultura— opciones de piezas pictóricas y de obras clásicas. Todo está dentro del mismo recorrido, hemos ampliado la Galería y la zona del Children, donde está Pequeño Formato; además tenemos cafetería bar nuevamente y estamos hasta el domingo, de 15 a 20, con entrada libre y gratuita".

La vigencia de los maestros y el diálogo con el público

En el corazón de la propuesta destaca una de las áreas más valoradas por los visitantes, concebida para poner en perspectiva la producción artística histórica de la región. Castañeda detalla que cuentan con “una sección que es nuestro clásico 'Legado', donde se pueden ver obras pictóricas de colecciones de artistas de talla, con obras de José Malanca”.

Por otro lado, junto a la exhibición de las obras, la muestra incorpora conversatorios guiados para estimular el intercambio directo con los asistentes. Respecto a la dinámica de estos encuentros, el organizador destaca que “en las dos charlas soy el moderador y la idea es que el público pueda preguntar e interactuar”. En efecto, uno de los ejes conceptuales está centrado en la recepción de las piezas por parte del espectador. Sobre esta actividad, Castañeda detalla que “buscamos responder a la pregunta ¿Qué nos sucede frente a una obra de arte? Es una charla para explorar qué vemos, qué sentimos y qué interpretamos frente a una pieza de arte; un encuentro para compartir miradas y sensaciones sobre lo que percibimos y lo que no, o lo que permanece oculto a nuestros ojos cuando vemos una obra de arte”.

La otra instancia de debate aborda las dinámicas del coleccionismo privado. En este sentido, Castañeda menciona que la actividad consiste en el “conversatorio ‘La colección Experiencias en Primera Persona’, donde se comparten las experiencias de distintas colecciones o coleccionistas porque la idea de esta charla es acercar al público a esto de adquirir arte de manera de colección, desde un inicio hasta un desarrollo más amplio, desde las primeras compras hasta pensar en el legado de lo que uno puede llegar a coleccionar”.

Ingreso libre pero coordinado

Debido a la ubicación del predio dentro de una urbanización cerrada, la logística requiere una comunicación anticipada para garantizar la fluidez del acceso: la entrada es gratuita, pero requiere confirmación previa. Castañeda enfatiza este aspecto al señalar que “es importante que se comuniquen a nuestros teléfonos para concertar el ingreso, porque esto es un barrio cerrado y hay que anunciarse en guardia”. Los interesados en asistir pueden agendar su visita comunicándose a los teléfonos 351 5145742 o 351 6813508.

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“Yo, Rivadavia”: el nuevo libro de Esteban Dómina

El próximo 30 de octubre a las 21, en el marco de la Feria del Libro, el historiador Esteban “Tito” Dómina presentará "Yo, Rivadavia. Una memoria conjetural". El evento contará con la participación del periodista Rodolfo Pedrotti y de Federico Sylvester junto a Nacho Alcántara (de La Calesita de la historia).

En su nuevo libro, Dómina aborda la historia del expresidente argentino alejándose de la biografía tradicional, adoptando la voz del propio Rivadavia en primera persona para lograr el ritmo de una novela sin alterar el rigor de los hechos, fechas y nombres históricos. La narración se ambienta en Cádiz, poco antes de su muerte, donde un Rivadavia aislado repasa sus logros, frustraciones, relaciones familiares y el distanciamiento con su país.

Germán Barceló presenta en Córdoba su disco “Estamos vivos”

El artista argentino desembarcará el próximo 30 de octubre a las 21 en El Nuevo Aljibe (Castro Barros 940) con una presentación que se da en el marco de la gira Estamos Vivos World Tour 2026, con la que viene de agotar cinco fechas en España y de recorrer diversas capitales latinoamericanas.

El cantante compartirá las canciones de su flamante álbum “Estamos vivos”, producido entre Argentina y República Dominicana, una propuesta que reúne 16 composiciones con eje en la gratitud y cuenta con colaboraciones de artistas como Manuel Wirzt, David Bolaños, Ervin Stutz y Patricio Bonilla. Además, el concierto sumará un repaso por los éxitos de su trayectoria en la música y la televisión.

La Casona Municipal exhibe obras clave del dibujo nacional

El pasado jueves, la Casona ubicada en General Paz 395 inauguró la muestra didáctica “Brevísima historia del dibujo Argentino en seis momentos”; una propuesta que reúne 28 obras pertenecientes a la colección privada de Adolfo Sequeira.

El itinerario plantea un recorrido didáctico que abarca desde las etapas académicas de principios del siglo XX hasta los lenguajes contemporáneos. En ese marco, la exhibición entabla un diálogo entre firmas históricas como Lino Spilimbergo, Carlos Alonso y Juan Carlos Castagnino con las miradas de artistas actuales, entre los que se destacan Marcos Acosta, Gabriela Barrionuevo, Pablo Canedo y Juan Longhini.

La selección refleja el criterio de Sequeira, enfocado en el arte gráfico y las reflexiones de crítica social e histórica. La muestra podrá visitarse con entrada libre hasta el 13 de noviembre, de lunes a viernes, de 10 a 18.