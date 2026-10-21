Con un recital gratuito de La Sole Pastorutti, Mina Clavero lanza su temporada turística

Mina Clavero se prepara para inaugurar una nueva temporada turística con un espectáculo gratuito encabezado por Soledad Pastorutti. El evento se realizará el sábado 24 de octubre y contará también con la participación de artistas locales, en una propuesta con la que el municipio busca atraer visitantes y promocionar los atractivos de Traslasierra.

El intendente de la localidad, Luis Quiroga, explicó que la celebración cambiará de escenario por razones de seguridad. En un principio, la organización había previsto realizarla en la playa central, pero finalmente eligió un amplio predio ubicado en el ingreso a Mina Clavero, en la zona donde habitualmente funciona el parque de asistencia del rally, tras descender por la ruta 34.

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El nuevo espacio permitirá montar un escenario de grandes dimensiones y recibir a una mayor cantidad de público. Además, ofrecerá vistas a las sierras y al atardecer, en un entorno natural que acompañará la presentación musical. “Está tan indomable este niño que por ahí no queremos asumir el riesgo de montar el escenario en la playa central y que tengamos un aumento del río”, explicó Quiroga en diálogo con Cadena 3.

Una apuesta al turismo

Quiroga destacó la expectativa que genera la llegada de Soledad Pastorutti y el protagonismo que tendrán los artistas locales durante la apertura. También reconoció que el contexto económico representa un desafío para los destinos turísticos argentinos, ya que las familias ajustan sus gastos y las localidades compiten con las propuestas de países limítrofes. “Requiere de mucha imaginación de quienes nos toca gestionar pueblos que son destinos turísticos importantes”, señaló el intendente.

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En ese escenario, el municipio apuesta por los espectáculos gratuitos como una herramienta para promocionar la localidad y dinamizar la actividad económica. En ediciones anteriores, las aperturas de temporada contaron con las presentaciones de Los Palmeras y la Delio Valdés. Este año, la propuesta tendrá como figura central a Soledad.

Mina Clavero busca consolidarse como un destino que combine paisajes, descanso, gastronomía y espectáculos. Entre sus principales atractivos naturales se encuentran sus tres ríos y más de 25 balnearios, que cada temporada convocan a turistas de distintos puntos del país. Con la apertura de temporada, el municipio busca mostrar que la localidad ofrece alternativas más allá de sus paisajes y balnearios