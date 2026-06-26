Quién es Nacho Levy, el referente de La Poderosa que quedó en el centro de la polémica por las denuncias públicas de Cecilia Ce

La denuncia pública realizada por la sexóloga Cecilia Ce sobre una relación marcada por el abuso emocional y la manipulación psicológica volvió a poner en el centro de la escena a Ignacio “Nacho” Levy, uno de los dirigentes sociales más conocidos de Argentina y principal referente de La Poderosa y de la revista La Garganta Poderosa.

Aunque Cecilia Ce evitó nombrarlo directamente en sus primeras publicaciones en redes sociales, la repercusión de sus mensajes derivó en la aparición de nuevos testimonios de exparejas del dirigente social y en una fuerte reacción de la organización que conduce. Como consecuencia, La Garganta Poderosa anunció el “corrimiento total” de Levy de sus funciones y sostuvo en un comunicado que “lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización”.

Ignacio “Nacho” Levy junto a Estela de Carlotto, durante una actividad vinculada a derechos humanos y trabajo comunitario.

Levy, apuntado por denuncias públicas de abuso emocional, es periodista, docente, militante social y uno de los fundadores de La Poderosa, un movimiento nacido en villas y asentamientos urbanos que con el tiempo se expandió a distintos puntos del país. Su figura ganó notoriedad nacional a través de La Garganta Poderosa, una revista comunitaria impulsada por vecinos de barrios populares que logró posicionarse como uno de los medios alternativos.

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A lo largo de los años, Levy se consolidó como uno de los principales voceros de las demandas vinculadas a vivienda, pobreza, violencia institucional, derechos humanos e inclusión social. De hecho, está documentado que mantuvo reuniones y canales de diálogo con dirigentes de distintos gobiernos peronistas.

Ignacio “Nacho” Levy junto a Leandro Santoro y Juan Grabois

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Ignacio “Nacho” Levy junto a Ofelia Fernández

Entre otros antecedentes, fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner en el Senado en 2022 y, desde La Poderosa, también participaron de encuentros con el entonces presidente Alberto Fernández para abordar problemáticas vinculadas a los barrios populares.

Ignacio “Nacho” Levy junto a Cristina Fernández de Kirchner durante un encuentro institucional realizado en el Senado

La Garganta Poderosa apartó a Nacho Levy por las denuncias de violencia psicológica de Cecilia Ce y otras exparejas

La denuncia pública de Cecilia Ce

La polémica se desató cuando Cecilia Ce compartió una serie de publicaciones en Instagram en las que describió situaciones de control, hostigamiento y manipulación emocional vividas durante una relación de pareja. Si bien en sus primeros mensajes no mencionó de manera explícita a Ignacio “Nacho” Levy, las publicaciones fueron interpretadas como una referencia a su reciente expareja: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió.

Acto seguido, afirmó haber atravesado “un vínculo de abuso emocional” y sostuvo que decidió hablar públicamente para ayudar a otras personas a reconocer dinámicas similares.

Ignacio “Nacho” Levy y la sexóloga Cecilia Ce durante su relación

Dicha vinculación pública con Levy se fortaleció un día después, cuando la sexóloga compartió en sus redes una publicación de la actriz Gloria Carrá, expareja del dirigente social, quien expresó su apoyo y aseguró haber atravesado situaciones de violencia durante su propia relación.

La actriz Gloria Carrá, expareja del dirigente social

Las publicaciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales y miles de mensajes de apoyo. A partir de entonces, se sumaron otros testimonios públicos que derivaron en la decisión de La Garganta Poderosa de apartar a Levy de la conducción de la organización mediante la activación de su protocolo de género.

El escenario judicial

Las acusaciones conocidas contra Levy, hasta el momento, fueron realizadas públicamente a través de redes sociales y testimonios difundidos en medios de comunicación. A partir de los registros judiciales difundidos por distintos medios nacionales, no se informó la existencia de condenas ni de denuncias penales formalizadas en su contra vinculadas con los hechos relatados por las denunciantes.

MV