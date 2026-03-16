Cada 16 de marzo se recuerda en Argentina a San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Brochero. La fecha coincide con el aniversario de su nacimiento en 1840 en Villa Santa Rosa, en la provincia de Córdoba. El sacerdote fue canonizado en 2016 por el papa Francisco, tras el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión.

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Brochero desarrolló gran parte de su misión pastoral en el oeste de Córdoba, en el actual valle de Traslasierra. Allí trabajó durante décadas en comunidades rurales aisladas, donde se dedicó a tareas religiosas y también a iniciativas sociales vinculadas al desarrollo local.

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El sacerdote nació el 16 de marzo de 1840 en el seno de una familia numerosa. Estudió en el Seminario Mayor de Córdoba y fue ordenado sacerdote en 1866. Sus primeros años de ministerio transcurrieron en la ciudad de Córdoba, según registros de la Iglesia católica.

En 1869 fue designado vicario del departamento de San Alberto, en el oeste cordobés. Desde ese lugar comenzó a recorrer la región montañosa de Traslasierra, donde las distancias y las dificultades geográficas limitaban el acceso a servicios religiosos y civiles.

La labor pastoral en las sierras de Córdoba

Durante décadas, Brochero recorrió extensas zonas rurales a pie o a lomo de mula para visitar poblaciones dispersas. Los testimonios históricos señalan que utilizaba una mula llamada “Malacara” para desplazarse entre parajes de difícil acceso en la región.

Su actividad pastoral incluyó la organización de ejercicios espirituales para los habitantes de la zona. También impulsó obras vinculadas a la infraestructura local, como la apertura de caminos y la construcción de escuelas, capillas y sistemas de agua.

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En registros históricos de la diócesis de Córdoba se menciona su participación en proyectos de comunicación y transporte, entre ellos la promoción de caminos que conectaran localidades aisladas del valle de Traslasierra.

El sacerdote también intervino en tareas de asistencia durante epidemias que afectaron a la región en el siglo XIX. En ese contexto atendió a enfermos y pobladores rurales que carecían de asistencia médica.

Con el paso de los años, su contacto permanente con personas enfermas derivó en el contagio de lepra, enfermedad que deterioró progresivamente su salud. En sus últimos años sufrió pérdida de visión y audición, aunque continuó con su actividad pastoral.

Canonización y reconocimiento oficial

José Gabriel del Rosario Brochero murió el 26 de enero de 1914 en Villa del Tránsito, localidad que posteriormente fue rebautizada como Villa Cura Brochero. El sitio se convirtió con el tiempo en un centro de peregrinación religiosa en Argentina.

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El proceso de canonización comenzó décadas después de su muerte. La Iglesia católica evaluó testimonios, documentación histórica y presuntos milagros atribuidos a su intercesión.

El papa Francisco lo canonizó el 16 de octubre de 2016 en el Vaticano. La Santa Sede reconoció dos curaciones consideradas milagrosas: la recuperación de Nicolás Flores, un joven argentino con una grave afección neurológica, y la de Camila Brusotti, una niña italiana que sufrió un accidente cerebrovascular.

La canonización convirtió a Brochero en el primer santo nacido, vivido y fallecido en territorio argentino. El calendario litúrgico de la Iglesia fijó su memoria el 16 de marzo, fecha correspondiente a su nacimiento.

Actualmente, la localidad de Villa Cura Brochero, en el valle de Traslasierra, recibe peregrinaciones y celebraciones religiosas vinculadas a su figura, entre ellas la llamada Cabalgata Brocheriana, que recuerda los recorridos que realizaba el sacerdote por las sierras cordobesas.