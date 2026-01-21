Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, 21 de enero de 2026. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela PREVIA NACIONAL del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 7841
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7841
-
6967
-
8595
-
5835
-
8787
-
3282
-
6710
-
7215
-
0638
-
5937
-
3020
-
6489
-
4344
-
6956
-
0808
-
8363
-
6551
-
5596
-
1324
-
7247
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 8639
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8639
-
0713
-
2277
-
4734
-
7705
-
6720
-
1956
-
7644
-
0719
-
1827
-
2686
-
0540
-
9152
-
8984
-
4118
-
9504
-
2577
-
0009
-
8328
-
0586
Resultados Quiniela PRIMERA NACIONAL del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 6102
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6102
-
8517
-
2749
-
1836
-
5326
-
5543
-
5352
-
9325
-
6759
-
0070
-
0945
-
1506
-
3728
-
6674
-
0139
-
7787
-
7124
-
7185
-
2626
-
7921
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 4321
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4321
-
5794
-
0524
-
7094
-
4903
-
7756
-
8199
-
7683
-
8870
-
4259
-
7892
-
0709
-
4823
-
1408
-
3199
-
1657
-
1112
-
5641
-
5810
-
2534
Resultados Quiniela MATUTINA NACIONAL del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 9043
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9043
-
3941
-
0340
-
7579
-
2810
-
7983
-
8437
-
7784
-
7157
-
2597
-
9633
-
0043
-
2179
-
5603
-
8174
-
5865
-
9528
-
9012
-
5948
-
8677
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 5347
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5347
-
7844
-
9150
-
9844
-
4491
-
0404
-
4641
-
2958
-
7254
-
2764
-
1301
-
6572
-
3596
-
4451
-
9536
-
8991
-
2762
-
6555
-
0912
-
7427
Resultados Quiniela VESPERTINA NACIONAL del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 1269
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1269
-
9773
-
8256
-
5284
-
9627
-
7135
-
8408
-
9486
-
5488
-
9048
-
4577
-
7230
-
4102
-
7842
-
0714
-
5866
-
4783
-
5843
-
4746
-
0676
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: 6725
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6725
-
5564
-
2078
-
7661
-
1055
-
7967
-
8566
-
2637
-
9671
-
2138
-
2199
-
5751
-
4447
-
8034
-
4144
-
4513
-
9716
-
3037
-
6717
-
9812
Resultados Quiniela NOCTURNA NACIONAL del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente
Resultados Quiniela NOCTURNA PROVINCIA del 21 de enero de 2026
-
A la cabeza: Pendiente
Resultados de la Quiniela del 21 de enero de 2026 por provincia
-
Córdoba (Matutina): 3891
-
Santa Fe (Primera): 8629
-
Entre Ríos (Matutina): 4450
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego consiste en elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se desea apostar. Es un juego bancado, donde el premio máximo es de 3500 veces lo apostado a las cuatro cifras.
Sorteos de la Quiniela
Se realizan cinco sorteos diarios de lunes a viernes:
-
La Previa: 10:15 horas.
-
La Primera: 12:00 horas.
-
La Matutina: 15:00 horas.
-
La Vespertina: 18:00 horas.
-
La Nocturna: 21:00 horas.