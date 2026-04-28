Quiniela de hoy martes 28 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 28 de abril

• A la cabeza: 4380 A continuación, la lista de los 20 números sorteados

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 28 de abril

• A la cabeza: 0895 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 28 de abril

• A la cabeza: 6463 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 28 de abril

• A la cabeza: 4095 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 28 de abril

• A la cabeza: 3900 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 28 de abril

• A la cabeza: 0306 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 28 de abril

• A la cabeza: 0099 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 28 de abril

• A la cabeza: 4036 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 28 de abril

• A la cabeza: 4032 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 28 de abril

• A la cabeza: 8506 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Resultados de la Quiniela del 28 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 7073 La Primera: 5286 Matutina: 0610 Vespertina: 9306 Nocturna: 6520

Resultados Santa Fe La Previa: 7657 La Primera: 5249 Matutina: 7611 Vespertina: 3031 Nocturna: 4802

Resultados Entre Ríos La Previa: 0172 La Primera: 6256 Matutina: 3768 Vespertina: 6059 Nocturna: 1240

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.