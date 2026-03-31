martes 31 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 31 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 31 de marzo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 5736 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5736

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  2. 7310

  3. 7859

  4. 3905

  5. 4523

  6. 1109

  7. 4301

  8. 2535

  9. 0128

  10. 0007

  11. 8948

  12. 0838

  13. 8122

  14. 1152

  15. 5452

  16. 2943

  17. 7351

  18. 0486

  19. 1046

  20. 6508

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 8292 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8292

  2. 5044

  3. 3617

  4. 0594

  5. 2147

  6. 8082

  7. 0411

  8. 6320

  9. 7566

  10. 3793

  11. 0557

  12. 0086

  13. 0604

  14. 1827

  15. 4347

  16. 7572

  17. 1158

  18. 1345

  19. 1597

  20. 8699

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 9277 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9277

  2. 4262

  3. 2407

  4. 1090

  5. 0209

  6. 6745

  7. 3705

  8. 0400

  9. 1395

  10. 3201

  11. 2686

  12. 6965

  13. 3256

  14. 8555

  15. 2577

  16. 5352

  17. 6516

  18. 4038

  19. 9811

  20. 0038

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 6872 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6872

  2. 2272

  3. 8009

  4. 5270

  5. 0452

  6. 9168

  7. 1892

  8. 8216

  9. 2225

  10. 8553

  11. 6905

  12. 8295

  13. 1505

  14. 7208

  15. 2391

  16. 7642

  17. 0275

  18. 3007

  19. 5126

  20. 8779

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 1715 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1715

  2. 2778

  3. 5295

  4. 5559

  5. 6361

  6. 1401

  7. 1656

  8. 1564

  9. 1292

  10. 0588

  11. 9507

  12. 6051

  13. 7878

  14. 5328

  15. 4884

  16. 7606

  17. 4668

  18. 1481

  19. 8573

  20. 7705

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 9650 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9650

  2. 9630

  3. 5888

  4. 1823

  5. 6183

  6. 5599

  7. 3355

  8. 4204

  9. 1475

  10. 7234

  11. 0806

  12. 2636

  13. 4124

  14. 2320

  15. 7149

  16. 2486

  17. 4843

  18. 6835

  19. 1918

  20. 4118

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 4494 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4494

  2. 2895

  3. 7046

  4. 7532

  5. 3452

  6. 4380

  7. 8798

  8. 1195

  9. 7530

  10. 7586

  11. 5040

  12. 6886

  13. 6711

  14. 1952

  15. 5440

  16. 9070

  17. 9931

  18. 4930

  19. 4710

  20. 0341

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 0235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0235

  2. 6054

  3. 4540

  4. 4793

  5. 1222

  6. 7535

  7. 8697

  8. 3209

  9. 1157

  10. 8452

  11. 4697

  12. 5984

  13. 4458

  14. 2197

  15. 1324

  16. 0583

  17. 5567

  18. 9954

  19. 8507

  20. 0297

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 6811 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6811

  2. 4522

  3. 3499

  4. 7708

  5. 1242

  6. 0440

  7. 5620

  8. 4654

  9. 6149

  10. 6976

  11. 8697

  12. 8296

  13. 4115

  14. 7913

  15. 6127

  16. 3241

  17. 9823

  18. 7405

  19. 5944

  20. 3833

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 8049 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8049

  2. 5733

  3. 1918

  4. 7976

  5. 8945

  6. 9779

  7. 4885

  8. 0643

  9. 0792

  10. 6241

  11. 3704

  12. 9840

  13. 7847

  14. 0471

  15. 9951

  16. 2382

  17. 2516

  18. 8652

  19. 2529

  20. 6757

Resultados de la Quiniela del 31 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3776 La Primera: 6175 Matutina: 3747 Vespertina: 0539 Nocturna: 0942

Resultados Santa Fe La Previa: 3379 La Primera: 9217 Matutina: 0692 Vespertina: 6876 Nocturna: 5161

Resultados Entre Ríos La Previa: 9287 La Primera: 2659 Matutina: 3566 Vespertina: 7888 Nocturna: 2179

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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