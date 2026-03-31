Quiniela de hoy martes 31 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 31 de marzo
A la cabeza: 5736 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5736Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
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7310
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7859
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3905
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4523
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1109
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4301
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2535
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0128
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0007
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8948
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0838
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8122
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1152
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5452
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2943
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7351
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0486
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1046
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6508
Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 31 de marzo
A la cabeza: 8292 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8292
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5044
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3617
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0594
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2147
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8082
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0411
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6320
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7566
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3793
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0557
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0086
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0604
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1827
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4347
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7572
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1158
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1345
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1597
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8699
Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 31 de marzo
A la cabeza: 9277 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9277
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4262
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2407
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1090
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0209
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6745
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3705
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0400
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1395
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3201
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2686
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6965
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3256
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8555
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2577
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5352
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6516
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4038
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9811
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0038
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 31 de marzo
A la cabeza: 6872 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6872
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2272
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8009
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5270
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0452
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9168
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1892
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8216
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2225
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8553
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6905
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8295
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1505
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7208
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2391
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7642
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0275
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3007
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5126
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8779
Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 31 de marzo
A la cabeza: 1715 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1715
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2778
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5295
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5559
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6361
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1401
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1656
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1564
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1292
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0588
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9507
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6051
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7878
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5328
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4884
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7606
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4668
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1481
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8573
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7705
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 31 de marzo
A la cabeza: 9650 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9650
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9630
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5888
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1823
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6183
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5599
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3355
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4204
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1475
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7234
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0806
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2636
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4124
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2320
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7149
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2486
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4843
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6835
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1918
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4118
Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 31 de marzo
A la cabeza: 4494 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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4494
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2895
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7046
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7532
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3452
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4380
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8798
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1195
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7530
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7586
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5040
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6886
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6711
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1952
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5440
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9070
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9931
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4930
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4710
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0341
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 31 de marzo
A la cabeza: 0235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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0235
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6054
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4540
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4793
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1222
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7535
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8697
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3209
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1157
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8452
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4697
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5984
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4458
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2197
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1324
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0583
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5567
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9954
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8507
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0297
Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 31 de marzo
A la cabeza: 6811 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6811
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4522
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3499
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7708
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1242
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0440
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5620
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4654
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6149
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6976
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8697
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8296
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4115
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7913
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6127
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3241
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9823
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7405
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5944
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3833
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 31 de marzo
A la cabeza: 8049 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8049
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5733
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1918
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7976
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8945
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9779
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4885
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0643
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0792
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6241
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3704
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9840
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7847
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8652
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6757
Resultados de la Quiniela del 31 de marzo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 3776 La Primera: 6175 Matutina: 3747 Vespertina: 0539 Nocturna: 0942
Resultados Santa Fe La Previa: 3379 La Primera: 9217 Matutina: 0692 Vespertina: 6876 Nocturna: 5161
Resultados Entre Ríos La Previa: 9287 La Primera: 2659 Matutina: 3566 Vespertina: 7888 Nocturna: 2179
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.