Quiniela de hoy martes 31 de marzo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 5736 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5736 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 7310 7859 3905 4523 1109 4301 2535 0128 0007 8948 0838 8122 1152 5452 2943 7351 0486 1046 6508

Resultados Quiniela La Previa PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 8292 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8292 5044 3617 0594 2147 8082 0411 6320 7566 3793 0557 0086 0604 1827 4347 7572 1158 1345 1597 8699

Resultados Quiniela Primera CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 9277 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9277 4262 2407 1090 0209 6745 3705 0400 1395 3201 2686 6965 3256 8555 2577 5352 6516 4038 9811 0038

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 6872 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6872 2272 8009 5270 0452 9168 1892 8216 2225 8553 6905 8295 1505 7208 2391 7642 0275 3007 5126 8779

Resultados Quiniela Matutina CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 1715 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1715 2778 5295 5559 6361 1401 1656 1564 1292 0588 9507 6051 7878 5328 4884 7606 4668 1481 8573 7705

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 9650 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9650 9630 5888 1823 6183 5599 3355 4204 1475 7234 0806 2636 4124 2320 7149 2486 4843 6835 1918 4118

Resultados Quiniela Vespertina CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 4494 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4494 2895 7046 7532 3452 4380 8798 1195 7530 7586 5040 6886 6711 1952 5440 9070 9931 4930 4710 0341

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 0235 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0235 6054 4540 4793 1222 7535 8697 3209 1157 8452 4697 5984 4458 2197 1324 0583 5567 9954 8507 0297

Resultados Quiniela Nocturna CIUDAD del 31 de marzo

A la cabeza: 6811 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6811 4522 3499 7708 1242 0440 5620 4654 6149 6976 8697 8296 4115 7913 6127 3241 9823 7405 5944 3833

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 31 de marzo

A la cabeza: 8049 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8049 5733 1918 7976 8945 9779 4885 0643 0792 6241 3704 9840 7847 0471 9951 2382 2516 8652 2529 6757

Resultados de la Quiniela del 31 de marzo por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 3776 La Primera: 6175 Matutina: 3747 Vespertina: 0539 Nocturna: 0942

Resultados Santa Fe La Previa: 3379 La Primera: 9217 Matutina: 0692 Vespertina: 6876 Nocturna: 5161

Resultados Entre Ríos La Previa: 9287 La Primera: 2659 Matutina: 3566 Vespertina: 7888 Nocturna: 2179

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.