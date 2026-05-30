QUINIELA de hoy Sábado 30 de Mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 30 de Mayo
• A la cabeza: 9881
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9881
- 8926
- 8091
- 5848
- 7187
- 5257
- 7944
- 6592
- 5014
- 7004
- 0356
- 4496
- 4548
- 8964
- 5468
- 5300
- 5716
- 7873
- 0369
- 5510
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 30 de Mayo
• A la cabeza: 2458
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 2458
- 9381
- 8144
- 7142
- 6852
- 6023
- 0166
- 8808
- 2585
- 2771
- 5028
- 6228
- 9720
- 6576
- 9664
- 4809
- 3783
- 6990
- 5898
- 8437
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de Mayo
• A la cabeza: 8522
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 8522
- 3749
- 1828
- 8765
- 3612
- 9735
- 8780
- 0999
- 8596
- 7031
- 9461
- 3337
- 6403
- 1573
- 6234
- 4180
- 9755
- 4550
- 0221
- 9232
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de Mayo
• A la cabeza: 0022
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0022
- 3508
- 9915
- 1241
- 9289
- 1990
- 3405
- 6790
- 1486
- 4556
- 5783
- 0336
- 9948
- 1258
- 6297
- 5795
- 1803
- 3349
- 8174
- 8506
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de Mayo
• A la cabeza: 9198
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9198
- 0412
- 4379
- 9449
- 4273
- 0956
- 7284
- 4531
- 8154
- 2531
- 6877
- 1529
- 7259
- 1449
- 8229
- 6236
- 0691
- 4287
- 5049
- 0130
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de Mayo
• A la cabeza: 4634
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 4634
2. 8958
3. 9273
4. 3859
5. 9820
6. 5223
7. 8335
8. 2725
9. 9797
10. 4499
11. 4310
12. 1944
13. 4755
14. 6536
15. 4602
16. 2246
17. 8723
18. 8145
19. 0674
20. 3646
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de Mayo
• A la cabeza: 4902
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4902
- 7930
- 9241
- 5056
- 1304
- 1687
- 8311
- 2849
- 7583
- 6825
- 1251
- 0662
- 9327
- 1170
- 1630
- 1137
- 1026
- 3505
- 3897
- 4651
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de Mayo
• A la cabeza: 5340
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 5340
2. 2858
3. 4564
4. 4918
5. 2318
6. 8980
7. 7600
8. 0048
9. 5356
10. 9127
11. 7510
12. 2131
13. 3918
14. 7773
15. 1738
16. 9130
17. 9188
18. 8176
19. 4734
20. 7035
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de Mayo
• A la cabeza: 6931
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 6931
2. 5555
3. 0716
4. 3023
5. 0877
6. 2608
7. 9513
8. 0731
9. 9327
10. 4906
11. 1777
12. 9838
13. 1576
14. 3189
15. 2572
16. 8925
17. 2170
18. 1052
19. 7031
20. 1001
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de Mayo
• A la cabeza: 0481
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
1. 0481
2. 5122
3. 4628
4. 7083
5. 6401
6. 4576
7. 2337
8. 1113
9. 2538
10. 3882
11. 3690
12. 7066
13. 5314
14. 8995
15. 3401
16. 8703
17. 3121
18. 0844
19. 8604
20. 1565
Resultados de la Quiniela del 30 de Mayo por provincia
Resultados Córdoba Nocturna: 5758
Resultados Santa Fe Nocturna: 5130
Resultados Entre Ríos Nocturna: 8120
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.