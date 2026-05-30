sábado 30 de mayo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 30 de Mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Sábado 30 de Mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 9881

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 9881
  2. 8926
  3. 8091
  4. 5848
  5. 7187
  6. 5257
  7. 7944
  8. 6592
  9. 5014
  10. 7004
  11. 0356
  12. 4496
  13. 4548
  14. 8964
  15. 5468
  16. 5300
  17. 5716
  18. 7873
  19. 0369
  20. 5510

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 2458

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2458
  2. 9381
  3. 8144
  4. 7142
  5. 6852
  6. 6023
  7. 0166
  8. 8808
  9. 2585
  10. 2771
  11. 5028
  12. 6228
  13. 9720
  14. 6576
  15. 9664
  16. 4809
  17. 3783
  18. 6990
  19. 5898
  20. 8437

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 8522

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8522
  2. 3749
  3. 1828
  4. 8765
  5. 3612
  6. 9735
  7. 8780
  8. 0999
  9. 8596
  10. 7031
  11. 9461
  12. 3337
  13. 6403
  14. 1573
  15. 6234
  16. 4180
  17. 9755
  18. 4550
  19. 0221
  20. 9232

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 0022

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0022
  2. 3508
  3. 9915
  4. 1241
  5. 9289
  6. 1990
  7. 3405
  8. 6790
  9. 1486
  10. 4556
  11. 5783
  12. 0336
  13. 9948
  14. 1258
  15. 6297
  16. 5795
  17. 1803
  18. 3349
  19. 8174
  20. 8506

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 9198

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9198
  2. 0412
  3. 4379
  4. 9449
  5. 4273
  6. 0956
  7. 7284
  8. 4531
  9. 8154
  10. 2531
  11. 6877
  12. 1529
  13. 7259
  14. 1449
  15. 8229
  16. 6236
  17. 0691
  18. 4287
  19. 5049
  20. 0130

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 4634

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4634

2. 8958

3. 9273

4. 3859

5. 9820

6. 5223

7. 8335

8. 2725

9. 9797

10. 4499

11. 4310

12. 1944

13. 4755

14. 6536

15. 4602

16. 2246

17. 8723

18. 8145

19. 0674

20. 3646

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 4902

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4902
  2. 7930
  3. 9241
  4. 5056
  5. 1304
  6. 1687
  7. 8311
  8. 2849
  9. 7583
  10. 6825
  11. 1251
  12. 0662
  13. 9327
  14. 1170
  15. 1630
  16. 1137
  17. 1026
  18. 3505
  19. 3897
  20. 4651

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 5340

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5340

2. 2858

3. 4564

4. 4918

5. 2318

6. 8980

7. 7600

8. 0048

9. 5356

10. 9127

11. 7510

12. 2131

13. 3918

14. 7773

15. 1738

16. 9130

17. 9188

18. 8176

19. 4734

20. 7035

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 6931

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6931

2. 5555

3. 0716

4. 3023

5. 0877

6. 2608

7. 9513

8. 0731

9. 9327

10. 4906

11. 1777

12. 9838

13. 1576

14. 3189

15. 2572

16. 8925

17. 2170

18. 1052

19. 7031

20. 1001

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 0481

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0481

2. 5122

3. 4628

4. 7083

5. 6401

6. 4576

7. 2337

8. 1113

9. 2538

10. 3882

11. 3690

12. 7066

13. 5314

14. 8995

15. 3401

16. 8703

17. 3121

18. 0844

19. 8604

20. 1565

Resultados de la Quiniela del 30 de Mayo por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 5758

Resultados Santa Fe Nocturna: 5130

Resultados Entre Ríos Nocturna: 8120

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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