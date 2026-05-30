QUINIELA de hoy Sábado 30 de Mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 9881

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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9881 8926 8091 5848 7187 5257 7944 6592 5014 7004 0356 4496 4548 8964 5468 5300 5716 7873 0369 5510

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 2458

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2458 9381 8144 7142 6852 6023 0166 8808 2585 2771 5028 6228 9720 6576 9664 4809 3783 6990 5898 8437

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 8522

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8522 3749 1828 8765 3612 9735 8780 0999 8596 7031 9461 3337 6403 1573 6234 4180 9755 4550 0221 9232

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 0022

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0022 3508 9915 1241 9289 1990 3405 6790 1486 4556 5783 0336 9948 1258 6297 5795 1803 3349 8174 8506

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 9198

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9198 0412 4379 9449 4273 0956 7284 4531 8154 2531 6877 1529 7259 1449 8229 6236 0691 4287 5049 0130

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 4634

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 4634

2. 8958

3. 9273

4. 3859

5. 9820

6. 5223

7. 8335

8. 2725

9. 9797

10. 4499

11. 4310

12. 1944

13. 4755

14. 6536

15. 4602

16. 2246

17. 8723

18. 8145

19. 0674

20. 3646

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 4902

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4902 7930 9241 5056 1304 1687 8311 2849 7583 6825 1251 0662 9327 1170 1630 1137 1026 3505 3897 4651

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 5340

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 5340

2. 2858

3. 4564

4. 4918

5. 2318

6. 8980

7. 7600

8. 0048

9. 5356

10. 9127

11. 7510

12. 2131

13. 3918

14. 7773

15. 1738

16. 9130

17. 9188

18. 8176

19. 4734

20. 7035

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 30 de Mayo

• A la cabeza: 6931

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 6931

2. 5555

3. 0716

4. 3023

5. 0877

6. 2608

7. 9513

8. 0731

9. 9327

10. 4906

11. 1777

12. 9838

13. 1576

14. 3189

15. 2572

16. 8925

17. 2170

18. 1052

19. 7031

20. 1001

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 30 de Mayo

• A la cabeza: 0481

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1. 0481

2. 5122

3. 4628

4. 7083

5. 6401

6. 4576

7. 2337

8. 1113

9. 2538

10. 3882

11. 3690

12. 7066

13. 5314

14. 8995

15. 3401

16. 8703

17. 3121

18. 0844

19. 8604

20. 1565

Resultados de la Quiniela del 30 de Mayo por provincia

Resultados Córdoba Nocturna: 5758

Resultados Santa Fe Nocturna: 5130

Resultados Entre Ríos Nocturna: 8120

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.