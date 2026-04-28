Río de la Plata: Prefectura busca a dos pescadores desaparecidos a la altura de Sarandí

Durante este martes, personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo de búsqueda en el Río de la Plata con el objetivo de encontrar a dos pescadores que desaparecieron durante las últimas horas en la zona Parque del Río de Sarandí.

Violento ataque en la frontera: dispararon desde Brasil a efectivos de Prefectura

​La alerta se levantó durante la madrugada a partir de una denuncia realizada en la Comisaría 4ª de Avellaneda donde se reportó la desaparición de dos hombres, un ciudadano argentino y otro paraguayo, que habían salido a pescar juntos en una canoa gris.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...