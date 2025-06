Rodrigo Bueno, la bala con su nombre y el mito sin descanso

Rodrigo Bueno tenía 10 años cuando a los argentinos les estallaba el corazón de alegría por el regreso a la democracia. En las radios sonaban Cleopatra, la reina del twist (Los Twist) y Los abuelos de la nada (Mil Horas, Chalamán, Sintonía americana). Haciendo sonar por FM Del Plata Por qué no puedo ser del jet set y Te hacen falta vitaminas, Lalo Mir le daba un empujoncito a un trío desconocido, Soda Stéreo -eso se llama olfato periodístico.

Pero ninguna ayudita de los amigos precisaba Charly García, cuando arrasaba con Nos siguen pegando abajo, No me dejan salir y No voy en tren. Sí, digámoslo de una: The Police, Lionel Richie, Michael Jackson y el Fame de Irene Cara nos despertaron, pero necesitábamos voces amigas, un poco de aire fresco de las pampas.

Y entre esos pentagramas de argentinos en busca de su propio tono de voz, desde la “República” de Córdoba Carlos “La Mona” Giménez llevaba 13 años batallándola con el cuarteto (mix sui generis de la tarantela y el pasodoble) hasta que, ahora sí, era imposible no escucharlo con el estruendoso Cortate el pelo cabezón.

Rodrigo Bueno, El Potro.

Así las cosas, con ese telón de fondo de gigantes, Rodrigo Alejandro escribía canciones a escondidas, para que nadie notara sus faltas de ortografía. Sólo dos personas sabían que llegaría lejos: Eduardo “Pichín”, y Beatriz Olave. Desde luego, como eran sus padres, nadie les creía. Pero el tiempo les dio la razón, como debía ser con el auténtico portador de ese apellido. El resto, es cierto, fue viento de cola.

Había nacido el 24 de mayo de 1973 y a los 5 años, su padre, que era productor musical en Columbia y BMG, le hizo grabar un disco de canciones infantiles, Disco Baby. A los 12 años, el nene se plantó: “no voy más al Colegio Lasalle”. Y los días largos se le hicieron muy cortos repartiendo su tiempo libre ayudando a su abuela con el reparto de diarios, a la madre en el kiosco o al padre, en la disquería.

Mientras tanto, con una improvisada banda de amigos, de esos que nunca faltan a la hora de soñar convertirse en estrella del rock, ensayaba en el garaje de la casa. No tanto tiempo después, el grupo Manto Negro los invitó a subir con ellos al escenario y así, a los 13 años, selló su ingreso -por una puerta bastante holgada- a la industria musical.

Intentó varias cosas, hasta que su padre decidió llevarlo a Buenos Aires para probarlo como solista.

En 1987, difundió su primer disco, La foto de tu cuerpo, con PolyGram, pero el gran cambio fue en 1991 con Aprendiendo a vivir: 10 mil discos vendidos.

En el medio, pasaron muchas cosas, pero una ante todo.

En 1988, La Mona Jiménez tocó por primera vez en Buenos Aires, presentando un tema de esos conocidos como “pegadizos”, ¿Quién se ha tomado todo el vino? Fue en el microestadio del club Atlanta, en Villa Crespo, en donde para los porteños y bonaerenses el cuarteto dejó de ser tan ignoto y comenzó a difundirse hasta instalarse como un novedoso ritmo propio made in Argentina. ¿Se podría pedir algo más?

Cuando a principios de los 90, las campañas de marketing instalaron a "El Potro” como nueva fibra animal del cuartetazo, la música cordobesa ya se había abierto el paso a monerías y trote sostenido.

Y de inmediato, con su tremendo sex appeal y popularidad, el ritmo con sello de origen se metió en el bolsillo a todo el país.

Nadie, pero nadie, treinta y cinco años más tarde podría levantar la mano si se preguntara: “¿quién estuvo en boda, fiesta de 15 o post-colación de egresados en los que no haya sonado Soy cordobés, Lo mejor del amor, Por lo que yo te quiero, Fuego y pasión, Amor de alquiler, etc.?

Créase o no, todavía entonces a Rodrigo lo llamaban “Bebote”: “El Bebote muere el 5 de abril del '91 en Fantástico Bailable, ahí me ponen por primera vez 'El Potro'. Es que Córdoba es un zoológico, está 'La Mona' Jiménez, Pocho 'La Pantera', Miguel 'Conejito' Alejandro, El 'Potro Rodrigo'… Nosotros somos un cuento que la gente lee y consume”. Y lo que siguió fue imparable.

Gracias a Lo mejor del amor, ganó un premio ACE al Mejor Artista Musical de 1996. Fue disco de oro con La leyenda continua (1997), cuádruple disco de platino con Cuarteteando (1998).

Pocos meses antes de morir, había dado 49 conciertos por la costa atlántica en un rally desenfrenado de 9 días. Había llenado 13 Luna Parks, se había incluso adueñado del templo argentino del boxeo vestido de boxeador. Había escrito para Diego Armando Maradona La mano de dios (porque los ídolos también tienen sus propios ídolos) y todo era una ola imparable. Sin embargo, había revelado que recibía amenazas de muerte –le habían incluso enviado una bala con su nombre grabado- y estaba agotado.

Ya había anunciado que luego de una gira por varios países de América Latina, cerraría su vida de cantante con un mega concierto en Miami, se jubilaría y se dedicaría a producir música, como su padre. Pero no tuvo tiempo.

El 24 de junio de 2000, luego de una presentación en la sala Escándalo, en La Plata, mientras conducía por la Autopista Buenos Aires-La Plata, hubo una situación confusa entre él y un coche que se le había adelantado. Se fue contra el pararreil y murió en el instante, junto con Fernando Olmedo, el hijo del capocómico.

Horas antes había cenado con Pepe Parada y una belleza nueva, Karina Jelinek, en la parrilla El Corralón. Allí, Olmedo le dijo que nunca lo había escuchado cantar en vivo, y Parada lo convenció para que se subiera a la camioneta y lo acompañara a La Plata. El, de 27 años, y Olmedo fueron los únicos ocupantes del auto que fallecieron. Hoy se cumplen 25 años de su desaparición.

Se fue con el mérito de haber sido el cordobés que logró imponer el cuarteto en Buenos Aires.

Tras su muerte, el sello Magenta, editó de apuro dos discos compactos: Homenaje (150.000 copias) y Grandes Exitos (250.000), que se agotaron. Se calcula que Rodrigo Alejandro Bueno vendió en vida, por lo bajo, 9 millones de discos.

Ni la uniceja ni el tabique torcido empañaron su fama de seductor y cuando murió, lo lloraron varias viudas. A la vedette Marixa Balli la había conocido en 1992, cuando él la convocó para que lo acompañara en el videoclip de La chica del ascensor.

Tuvieron una relación de tres años y, según Balli, el hit Lo mejor del amor fue una canción que El Potro había escrito pensando en ella.

Cuando él andaba por los 23 años conoció a Patricia Pacheco, con quien tendría un hijo, Ramiro, a los pocos meses. Con idas y vueltas, este vínculo también se quebró de algún modo, a pesar de que el ídolo popular habría dicho que Pacheco era la persona con quien hubiera querido tener otro hijo. Cuando fue el accidente automovilístico letal, madre e hijo lo acompañaban en su vehículo, y no su última conquista, Alejandra Romero, la cantante con quien había compartido algún tema en sus presentaciones en el Luna Park.

Como si al tablero le faltara una pieza, nueve años después de su fallecimiento, la actriz Graciela Alfano reveló que tras compartir la tapa de una revista de actualidad, en abril de 2000, volverían a encontrarse en un hotel alojamiento, aunque ella tuviera una relación estable con Matías Alé.

Un auténtico mito nunca descansa.

En el 2013, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba declaró el cuarteto Patrimonio Cultural Inmaterial.