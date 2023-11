El romance secreto que tuvo el rey Carlos III con una famosa actriz de Hollywood

En su reciente publicación autobiográfica titulada My Name is Barbra, la destacada estrella de Hollywood Barbra Streisand reveló detalles de su intimidad amorosa que involucran al rey Carlos III, con quien cultivó una sólida amistad que perduró a lo largo de las décadas. "Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía”, escribió la actriz, cuyas declaraciones abrieron un debate no menos polémico: ¿hubo un sinceramiento o se trata de un golpe de efecto de la diva para lograr el éxito editorial con su libro de memorias?

Más allá de las repercusiones, lo cierto es que Streisand ahondó en su relación con el entonces Príncipe de Gales, a quien conoció en el contexto del set de filmación de Funny Lady, en el año 1974.

Carlos III y Barbra Streisand.

A partir de entonces tejieron una sólida amistad que despertó la desconfianza de la princesa Diana, que guardaba sospechas sobre la secreta relación mantenida entre Carlos y la autora de My Name is Barbra.

En una de las más enigmáticas revelaciones de sus memorias, la actriz deslizó que estuvo muy cerca de convertirse en la "primera princesa judía", lo que deja entrever que su vínculo con Carlos trascendió los límites de una amistad lisa y llana. “Si hubiera jugado bien sus cartas, podría haber sido la primera princesa judía”, afirmó Barbra Streisand.

¿Carlos y Barbra mantuvieron un romance secreto?

En 1994, el actual monarca y la famosa celebridad se reencontraron en Londres, durante un concierto de Streisand en el Wembley Arena.

Fue entonces cuando la cantante habría recibida un "cálido" saludo por parte del príncipe: “Fue un placer asistir a tu concierto de anoche, ¡estuvo maravilloso y adoré cada minuto!”.

Barbra Streisand.

Carlos III. Foto: AFP

Los frecuentes encuentros entre los "amigos" reforzaron una ola de rumores acerca de un secreto affaire entre ambos.

En efecto, un año más tarde Carlos invitó a Barbra Streisand a su majetuosa propiedad en Gloucestershire y, según declaraciones de la actriz, habrían cenado juntos "a la luz de las velas".

Más aún, Barbra Streisand admitió que al cumplir sus ochenta años, Su Majestad le envió una tarjeta personalizada para la ocasión.

A pesar de las comprometedoras confesiones, Streisand mantiene su matrimonio con el actor James Brolin, con quien se casó en 2005, el mismo año en que Carlos y su consorte Camila celebraron la boda civil.

CA/ED