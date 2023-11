"I don’t wanna miss a thing" es uno de los temas más conocidos de la banda de rock Aerosmith, además de representar la canción principal de la exitosa película "Armaggedon", protagonizada por Bruce Willis y Ben Affleck. Lejos de estar inspirada en la relación padre e hija que muestra el film, se conoció que la historia que dio origen esta balada fue una "tierna" conversación que mantuvieron en la cama Barbra Streisand y su actual esposo, James Brolin.

Así lo reveló la multipremiada actriz y cantante en su reciente libro de memorias, “My Name is Barbra” (Mi Nombre es Barbra), una pieza culmen de su histórica carrera en la que explora su infancia, su escape de Broadway y su célebre vida amorosa en Hollywood, donde revela infinidad de anécdotas y detalles.

Barbra Streisand "lamentó" no divertirse en la vida y decidió revelar todos sus secretos en sus memorias

En el mismo se refirió a la canción más importante de la película dirigida por Michael Bay, que sigue a un grupo de perforadores petroleros a quien la NASA les encarga la titánica misión de agujerear un enorme asteroide que amenaza con destruir la Tierra. En la misma también se cuenta una historia de amor entre los personajes de Affleck y Liv Tyler, hija de Steven Tyler, líder de Aerosmith, con quienes el director buscó hacer un guiño emocional por su vínculo en la vida real.

A diferencia de otras canciones del grupo, "I don’t wanna miss a thing" fue escrita por la compositora Diane Warren, que se inspiró en el relato que Streisand había dado en una entrevista con Barbara Walters a mediados de los noventa para el programa “20/20″. Allí, hizo pública su conversación con Brolin, que en ese entonces era su novio.

El tema estuvo nominado al Óscar a la mejor canción original en 1998 y debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, donde permaneció durante cuatro semanas. También ocupó la primera posición en las listas de popularidad de otros países y en Reiuno Unido llegó al cuarto puesto, siendo la canción más exitosa de la banda en ese país para ese momento.

El diálogo que inspiró la canción de Aerosmith

La historia se remonta a una romántica noche de 1996 en la que Streisand y Brolin, que hacía poco habían comenzado su relación, se encontraban acostados uno al lado del otro en la cama. En ese instante, el actor de Traffic le dijo: “No quiero dormirme (I don’t want to fall asleep)”.

Sin entender precisamente el porqué de esa declaración, Barbra le preguntó el motivo, a lo que él respondió: “‘Porque te echaré de menos (Cause I’ll miss you)”. En sus memorias, la actriz y cantante describió este momento como una “cosa tan hermosa y poética" que la catapultó a un instante pleno de felicidad física y espiritual.

Un año después de eso, Barbra contó que estaba haciendo la entrevista con Walters, donde contó el dulce momento, algo que Warren estaba viendo desde su casa cuando se emitió este episodio.

Después de ver el éxito que obtuvo la canción, Barbra escribió conmovida: "Fue tan gratificante ver a tanta gente respondiendo a las palabras de Jim. No me extraña, ¡para mí también fue así!".

"Mi nombre es Barbra"

El esperado título llegó a las librerías el pasado 7 de noviembre. En él, la diva de 81 años que ganó la llamada combinación de premios conocida como "EGOT" -por Emmy, Grammy, Oscar y Tony- se sumergió en las décadas de su trabajo artístico en la industria del entretenimiento.

En casi mil páginas (992 para ser exactos), Streisand, recordada en papeles como los de las películas "Funny Girl", "Nace una estrella" y "Tal como éramos", habla sobre las presiones de la industria y la doble moral para las artistas mujeres: "A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que yo", escribió.

"Desearía poder decir que nada de esto me afecto, pero sí lo hizo. Incluso luego de estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios", escribió la superestrella en los fragmentos que fueron publicados en la revista People.

"Supongo que cuando te vuelves famosa, te conviertes en propiedad pública. Eres un objeto que debe ser examinado, fotografiado, analizado, diseccionado... y la mitad del tiempo no reconozco a la persona que retratan. Nunca me acostumbré a eso, y trato de evitar leer cualquier cosa sobre mí", agregó.

Además habla en estas páginas sobre otros de sus más resonados romances, como los que mantuvo con su exesposo Elliot Gould -con el que tiene un hijo, Jason-, Marlon Brando o el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau.

