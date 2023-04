Barbra Streisand: el patito feo que siempre fue cisne

Barbara Joan Streisand cumplió 81 años y quiere que el mundo entero sepa la historia de su vida contada en primera persona. Durante la pandemia se dedicó a bucear en sus recuerdos y a revisar las seis décadas de su carrera como cantante, compositora, actriz, productora y directora de cine; una trayectoria que claramente la sitúa en el podio, tanto a nivel nacional como internacional. El resultado fue un manuscrito de 1040 páginas con el titulo My Name is Barbra.

Barbra Streisand en su juventud

No es menor resaltar que su autobiografía no solo va a ser un repaso por su prolífera carrera, sino que promete varios capítulos en los que cuenta su vida privada con romances incluidos. Y aunque faltan varios meses para el 7 de noviembre, en los Estados Unidos ya promete ser un best seller.

Su madre le decía que sea mecanógrafa

Fea y narigona

Su madre le decía siempre que era fea, flaca, rara y narigona, nunca creyó que fuese capaz de llegar a ser famosa y le recomendaba que estudiara para mecanógrafa. Su padre falleció cuando ella tenía poco más de un año y su padrastro, el hombre con el que se casó su madre, la ignoraba, ni siquiera le hablaba. En uno de los relatos de su niñez recuerda que ella era apenas una niña y el marido de su madre se negó a comprarle un helado porque era fea. "Desde ese momento convive con ese recuerdo horrible", se sinceró ante Barbara Walters, cuando ya era una estrella de Hollywood.

La más premiada

Ese repaso por su enorme trayectoria incluye 50 discos (entre álbumes de estudio y grabaciones en vivo), innumerables conciertos y apariciones televisivas, 19 películas y varios espectáculos en Broadway. Además del valioso estatus Egot, por haber sido merecedora de los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Activista y amante de los animales

Cuando empezó a cantar no le daba importancia, aseguró en varias oportunidades Streisand, quien se jacta de no haber tomado jamás clases de canto y sin embargo lleva ganados 53 discos de oro, 31 de platino y 14 de multiplatino. Recién después de haberse graduado de la escuela secundaria en Brooklyn, ganó sus primeros cincuenta dólares semanales cantando en un bar gay del West Village: The Lion. Cuando se corrió la voz sobre su talento consiguió un contrato para un local con más prestigio, también en el Lower Manhattan: el Bon Soir. Ahí fue donde la descubrieron los productores de Broadway.

Barbra en "Pelea de Fondo"

Barbra, tal como es

Se la vinculó afectivamente con el primer ministro de Canadá Pierre Trudeau y el tenista André Agassi, en ese momento 28 años menor que ella y, aunque no declaradas ante la prensa, con sus compañeros Ryan O’Neal y Robert Redford, con quienes trabajó en los films ¿Qué pasa, doctor? y Pelea de fondo, y Nuestros años felices, respectivamente.

Barbra y André

En 1996 encontró el amor en el actor James Brolin, se casaron en 1998 y en julio cumplirán las bodas de plata. En el libro Barbra, tal como es, de Christopher Andersen sostiene que mantuvo una fugaz relación de una noche con Bill Clinton en la Casa Blanca cuando este era presidente y Hillary estaba ausente, cuidando de su padre enfermo. Su buena relación con Carlos de Inglaterra también ha sido objeto de escrutinio (en la versión de Anderson tuvieron un romance en 1994, cuando el príncipe aún estaba casado con Diana), y ella misma ha sabido alimentar la leyenda, comentando medio en broma, medio en serio, que podía haber sido “la primera princesa judía”.

Twitter contra Donald Trump

En los últimos tiempos, además de dedicarse a escribir sus memorias intensificó su perfil de activista política en contra de los atropellos a la democracia en su país y en el mundo, son famosos sus ataques por Twitter contra Donald Trump y Vladimir Putin y a favor de los derechos de la mujer.

Barbra Streisand y Robert Redford

A los 81 años, Barbra Streisand sigue haciéndose escuchar a través de su propia voz, defendiendo con pasión sus convicciones sin importarle las consecuencias.

SLL