Se estrelló un helicóptero en las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: tres heridos

En un episodio tan extraño como afortunado, ya que no derivó en víctimas fatales, un helicóptero se estrelló este jueves por la noche sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Los tres ocupantes resultaron con heridas de diversa consideración, por lo que unidades del SAME los trasladaron al Hospital Fernández.

Fuentes policiales revelaron que los viajeros que sufrieron ese accidente fueron dos hombres, de 24 y 45 años, y una mujer de 32, a los que el rápido operativo de Policía y bomberos encontró “fuera de la aeronave, conscientes y con vida”. La intervención del SAME como dijimos brindó las primeras asistencias y luego se encargó de los traslados.

Los restos del helicópteros en la canchas del ex KDT en Palermo. (FOTO NA)

El piloto del helicóptero, que se indicó que pertencía a la empresa Hangar Uno, fue quien resultó con las heridas de mayor gravedad, mientras que el el otro hombre sufrió diversos politraumatismos, en tanto que la mujer llevó la mejor parte y resultó con lesiones menores.

Los ocupantes de la aeronave, fueron asistidos y trasladados por el personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME, para luego ser trasladados al Hospital Fernández. Una cuarta persona herida fue atendida en el lugar, aunque no momento se desconoce edad y sexo.

Los voceros policiales se limitaron a informar que el helicóptero se precipitó “a raíz de un desperfecto técnico sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT”, ubicado en Avenida Salguero al 3700, y la naturaleza del problema que derivó la caída está bajo investigación.

“Los ocupantes salieron de la aeronave por sus propios medios y la situación se controló en pocos minutos”. El helicóptero quedó volcado de forma lateral en una de las canchas y una parte de su cola se había desprendido.

La cola del helicóptero se partió y quedó en varios pedazos en las canchas de tenis.

También se partieron las hélices, y se observaban rotos los vidrios y el piso de la máquina, curiosamente tirados sobre el piso color polvo de ladrillo de las canchas.

Si bien no se detectó derrame de combustible en la escena del accidente, si se produjo un derrame de líquido hidráulico y esta noche continuaban las pericias correspondientes en el lugar.

El accidente generó el despliegue de un importante operativo de seguridad, con una docena de móviles que llegaron hasta el lugar para coordinar el procedimiento, y al mismo tiempo se dispuso un corte total en el área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

