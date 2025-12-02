Palermo: un hombre fue rescatado en Puente Pacífico cuando estaba por arrojarse al vacío

Tras un operativo que duró varias horas, bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y efectivos de la Policía porteña rescataron a un hombre que estaba trepado al Puente Pacífico, en Palermo, y que amenazaba con arrojarse al vacío.

Es el mismo lugar donde el pasado 31 de julio, un hombre y una mujer sufrieron heridas de gravedad al caer sobre la avenida Santa Fe. El hombre, de 27 años, murió 24 horas después. Y la mujer, tres años mayor, sobrevivió algunos días, pero también falleció.

Esta situacipon del lunes ocurió cerca de las 21 hora. Un hombre se balanceaba sobre la estructura del puente ferroviario y no tardó en llamar la atención de aquellas personas que se encontraban cerca de la estación, derivando en un amplio despliegue de rescate.

Las personas presentes, quienes vieron como el hombre ponía en riesgo su vida, dieron aviso al 911 y al lugar se acercaron varios móviles de la Policía de la Ciudad y tres camiones de bomberos para contener la situación, lo que complejizó la circulación de vehículos en la zona debido a los desvíos y cortes totales que se implementaron.

El personal del operativo de rescate rodeó al hombre a través de dos frentes, uno que se contactó con él desde la vía pública y otro mediante las vías del ferrocarril, y se acercaron a él. Al mismo tiempo, colocaron un colchón debajo del puente para intentar amortiguar la caída en caso de que decidiera arrojarse.

Afortunadamente, tras algunos minutos los bomberos lo bajaron sano y salvo. En concreto, el hombre fue reducido mediante la asistencia de los integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito y, luego de finalizado el rescate, recibió apoyo profesional en el momento.

Tras el rescate, comenzó a normalizarse la circulación en las inmediaciones del Puente Pacífico. El hecho también afectó el funcionamiento del tren San Martín, el cual debió limitar su recorrido entre Villa del Parque y Pilar.

